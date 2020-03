Guillermo Lasso frente al coronavirus: 'He dispuesto al Presidente de Creo la devolución de recursos públicos'

LEA TAMBIÉN

El fundador del movimiento Creo y excandidato presidencial en Ecuador, Guillermo Lasso, informó este domingo 22 de marzo del 2020 que ha dispuesto a César Monge, presidente de esa organización política, "la devolución de recursos públicos ya recibidos en este año 2020 que ascienden a USD 532 336,48 para que el Gobierno haga un buen uso de esos valores en favor de quienes hoy más lo necesitan".

El anuncio fue hecho en medio de una iniciativa ciudadana que este domingo planteó a través de las redes sociales que "todos los fondos para la campaña electoral de 2021 se destinen al sector salud para contrarrestar el covid-19". En la propuesta viralizada por internautas reza: "Que no se entregue ni un centavo a los partidos políticos".



Guillermo Lasso respondió a través de su cuenta de Twitter. "En estos momentos de dolor y preocupación para tantas familias ecuatorianas, no es posible no adherirse a esta iniciativa. Por lo tanto, me adhiero. La prioridad hoy son nuestros hermanos más vulnerables. En ellos debemos pensar, por ellos debemos actuar".

2/2 He dispuesto al Presidente de Creo la devolución de recursos públicos ya recibidos en este año 2020 que ascienden a US$532.336,48 para que el gobierno haga un buen uso de esos valores en favor de quienes hoy más lo necesitan. @CREOEcuador @RichardM_A @CesarMongeO @cnegobec — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 22, 2020



El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, también apoyó la campaña planteada por internautas en redes sociales. "Coincido con la iniciativa, que el 'Fondo de Promoción' -cerca de 44 millones- sirva para combatir el covid-19".

El fondo no ha cumplido el objetivo para el que fue concebido. La @AsambleaEcuador debe revisar las normas que lo regulan, o las Org. Políticas renunciar a este. pic.twitter.com/zsFW7e3APF — Enrique Pita (@CNEVice) March 22, 2020



"El fondo no ha cumplido el objetivo para el que fue concebido. La Asamblea Ecuador debe revisar las normas que lo regulan o las organizaciones políticas renunciar a este", agregó Pita.



El mensaje de Pita fue retuiteado por Guillermo Lasso, quien puntualizó: "Debemos tener prioridades claras".

El Código de la Democracia, en su artículo 202, señala que el Estado garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral "que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas".



Según el calendario de los comicios que aprobó el CNE, la campaña electoral de primera vuelta se realizará entre el 31 de diciembre y el 4 de febrero del 2021. Mientras que el primer debate presidencial se realizará el 17 de enero. Las votaciones se efectuarán el domingo 7 de febrero del 2021.



De ser necesaria una segunda vuelta, la campaña proselitista para el balotaje está planificada para que arranque el 16 de marzo y culmine el 8 de abril del 2021. Las votaciones de segunda vuelta se efectuarían el 11 de abril. Aún no se define el presupuesto total para los comicios del 2021.