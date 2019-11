Guillermo Lasso:  ‘El anticipo de elecciones no va a solucionar la economía’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Guillermo Lasso, líder de Creo.



¿Cómo contribuirá Creo a la gobernabilidad hasta el 2021?



Nosotros hemos demostrado que tenemos claros los principios republicanos, democráticos y de civilidad con los que debe vivir el Ecuador. Y aunque seamos opositores a determinadas políticas públicas del Gobierno, seguiremos actuando con sentido de responsabilidad frente al Ecuador.

¿Cuál es la propuesta de Creo para esta crisis?



En materia política, en mayo de este año Creo firmó en la Asamblea Nacional un acuerdo legislativo, para precisamente darle gobernabilidad la Ecuador. Así que nosotros hemos demostrado con hechos que somos políticos responsables, que somos gente seria que actúa con esos principios republicanos y de civilidad. También en la crisis de octubre demostramos esos principios, claramente, al defender la democracia ecuatoriana, a la República; y al decir con absoluta frontalidad que estaba el Ecuador sujeto a una amenaza externa de Maduro, en alianza con Correa, que querían desestabilizar la democracia. Así que me siento con la conciencia en paz, porque estamos bajo esos principios que defendemos.



¿Por qué estamos en esta crisis económica?



Hay que tomar al toro por los cuernos y topemos el tema de la economía. En esa materia, todas las medidas que ha tomado el Gobierno han sido tardías, porque descuidó la economía. Era un problema que debió haberse afrontado desde el primer día de Gobierno. Pero bueno, no fue así. Han pasado dos años para que el Gobierno se dé cuenta de que hay que resolver los problemas de la economía. No estoy de acuerdo con la política del bloqueo, no hay que bloquear a los gobiernos. Hay que darle salida, porque resolver los problemas económicos es resolver los problemas del pueblo. La gente espera un empleo, una oportunidad, quiere vivir en paz, no quiere la zozobra, la angustia, quiere que se resuelvan los problemas y nosotros hemos demostrado que no somos políticos que buscamos el bloqueo del Gobierno, porque eso hace daño a los ciudadanos.



En materia económica hay que reducir el tamaño del Estado, bajar el gasto público, hay medidas duras, pero que son necesarias para darle salidas al país, pero nunca estaremos de acuerdo con el incremento de los impuestos. Nosotros creemos todo lo contrario, que para crear empleo e impulsar el crecimiento hay que reducir impuestos.



¿Fue buena la decisión de archivar el proyecto de crecimiento económico?



Ese proyecto de ley tenía cosas buenas, como la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta. Y creo que se perdió la oportunidad de quitar ese problema que tienen las pequeñas y medianas empresas del Ecuador, que, aunque no ganen dinero, tienen que pagar el impuesto a la Renta, por lo tanto, había cosas buenas y rescatables. Y por supuesto había otras con las que nosotros no estamos de acuerdo, como la creación de nuevos impuestos.



¿Si es una la nueva ley es tributaria, hasta qué punto ustedes van a ceder?



Ese proyecto se presentó. Primero tenemos que analizarlo en detalle con el bloque de Creo, y de discutirlo al interior de nuestro tanque de pensamiento antes de ofrecer un análisis de ese proyecto de ley. En principio nosotros no estamos de acuerdo con la creación de nuevos impuestos, y tampoco estamos de acuerdo con el incremento de capas tributarias, pero sí estamos de acuerdo con la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta y todo lo que signifique apoyar el emprendimiento en el país.



¿Cree que el Gobierno está cercado?



Creo que este Gobierno tiene que terminar ese periodo, tiene que gobernar hasta el 24 de mayo del 2021 y fiel a los principios republicanos, jamás estaré de acuerdo con aquellos que pretendan desestabilizar la democracia en el Ecuador por la vía de ponerle la mano al cuello al Gobierno. Hay que darle un respiro, porque eso también son respiros para los ciudadanos.



¿Está de acuerdo con adelantar elecciones?



Es una potestad del Gobierno y si el presidente lo considera, pues tiene la libertad de hacerlo. Mi opinión es que debemos respetar los ciclos democráticos. Eso va a contribuir a la estabilidad del país, el anticipo de elecciones y la muerte cruzada no van a generar empleo, no van a solucionar el problema de la economía ni los problemas políticos del país. Creo que sucederá todo lo contrario. Se van a agravar. Por lo tanto, soy partidario de respetar los tiempos democráticos.



¿Está de acuerdo con los subsidios tras la crisis de octubre?



Queda claro que gran parte de esos subsidios se mal utilizan, en el contrabando, en el narcotráfico y algunos de ellos llegan a los sectores más pudientes de la sociedad ecuatoriana. Eso debe corregirse en el Ecuador, porque los subsidios son para los pobres para aquellas mujeres que viven con 1 o 2 dólares al día.



¿Estaría de acuerdo en focalizarlos?



Por supuesto que sí. Los subsidios no deben ir a los sectores más pudientes y mucho menos para actividades ilegales. Debe ser para los pequeños productores, para el campesino que tienen pequeñas posesiones.



¿Con todo este escenario, Ecuador puede caer en el default?



No quiero ser tremendista. Me parece que ese no es el caso de Ecuador, porque en el 2020 no hay grandes vencimientos de la deuda externa ecuatoriana con el mercado y la emisión de bonos. No veo un default. Lamentablemente el país tuvo un gran riesgo país que supera los 1 100 puntos. Eso nos debe llamar la atención, y sobre todo a aquellos políticos del pasado que dicen que nadie come con el riesgo país. Esos políticos del pasado no entienden lo importante que es cómo nos miran desde el exterior. El riesgo país sí afecta a los más pobres del Ecuador que ven cada día cómo se les va la oportunidad de un empleo y que no pueden llevar comida a su hogar, de tener autonomía para sostener a su familia. Así que me parece que los políticos del pasado son los que tienen que retirarse y reflexionar sobre esos clichés.