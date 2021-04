Guillermo Lasso prioriza su agenda política en tres frentes

La agenda del presidente electo, Guillermo Lasso, prioriza tres ejes: diálogos para la gobernabilidad, la transición y el plan de vacunación.

Este 15 de abril, el Mandatario electo empezó su jornada con la primera visita a un medio desde que ganó las elecciones. Luego se centró en reuniones privadas en su oficina de campaña, en el centro de Guayaquil.



Con el vicepresidente electo, Alfredo Borrero, y sus colaboradores en temas de salud, delineó detalles del proceso de inmunización que se ejecutará en la próxima administración.



Durante la campaña, el binomio prometió inocular al menos a 9 millones de personas en los primeros 100 días de mandato. Este será un tema clave para impulsar la reactivación económica del país.

Borrero compartió la información que recabó durante su visita a Estados Unidos, Colombia y Chile, cuyos procesos de vacunación están más avanzados. Una prioridad será la conformación de una Unidad Ejecutora de Vacunación.



El martes 20 está previsto que Lasso viaje a Bogotá, aceptando una invitación del presidente de Colombia, Iván Duque, para hablar sobre temas de interés de ambas naciones, entre ellos el de vacunas.



En breves declaraciones a la prensa, ratificó que sus brazos están extendidos para diferentes sectores del país y lograr un gobierno de unidad. En ese marco dijo que espera conversar con algunos dirigentes de Izquierda Democrática (ID) y de Pachakutik (PK). Aunque no se confirmaron las fechas. “Yo ratifico tener mi mano extendida, mis brazos abiertos, mi teléfono abierto para conversar con todos los sectores políticos de Ecuador”.



Precisó que eso no significa que se vayan a definir acuerdos. “Primero hay que hablar para ver si llegamos a acuerdos”. Eso dependerá -añadió- de que se llegue a consensos en objetivos fundamentales en temas como pobreza, hambre, desempleo, desnutrición infantil, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.



ID y PK, juntos, alcanzan 45 escaños en la Asamblea Nacional. Esos votos se vuelven vitales para Creo que, junto con el PSC, logran 31 curules. De concretarse un acuerdo para la gobernabilidad serían 76 legisladores, cifra que está por encima de los 70 que se necesitan para aprobar leyes.



Sobre la conformación de su Gabinete, Lasso dijo que en todo su equipo de Gobierno buscará no solo la paridad de género, sino también regional y de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes.



“Queremos que el equipo de Gobierno, no solo el Gabinete sino altos cargos, representen a la sociedad ecuatoriana y al concepto del Ecuador del encuentro”, señaló.



Sobre los grandes proyectos de inversión pública que anunciará en los primeros 20 días de su Gobierno, señaló que son reformas legales que se requieren para transformar al país. Y se los irá anunciando a medida que estén listos.



“Una cosa es elaborar proyectos para un plan de Gobierno y otra cosa es pulir el proyecto para entregarlo a la Asamblea Nacional”.



También habló sobre el intento de consulta popular que lideraron varias organizaciones sociales, con Jaime Nebot a la cabeza. Ese proyecto fue rechazado por la Corte Constitucional. Explicó que muchos de esos temas los ha acogido como tesis de Gobierno, por lo tanto “no requerirán consulta popular, es un tema que ­es­tamos estudiando”.



En el frente de transición, el equipo del nuevo Gobierno está coordinando la cita del próximo lunes en Carondelet.



Iván Correa, uno de los delegados de Lasso para la transición, junto con Juan Carlos Holguín, dijo a este Diario que ese será el punto de partida del proceso formal de traspaso.



Explicó que “lo importante es la formalidad y el mandatario Lenín Moreno ha invitado al Presidente electo a iniciar el proceso de transición, él presentará a su equipo y Guillermo hará lo mismo y comen­zará formalmente”.



Correa cree que la formalidad de la transición “es muy necesaria y es parte de este vivir democrático”, que el Gobierno que sale entregue de la manera más transparente al Gobierno entrante.



El lunes se informará cómo serán el proceso de traspaso y las etapas. A medida que se nombren los ministros, se irán sumando a trabajar en sus respectivas áreas de especialidad.

En la cita en Quito estarán Moreno y Lasso con sus esposas, y los vicepresidentes, también con sus parejas.