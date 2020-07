Guillermo Lasso: ‘Llegó la hora de las acciones, no de los grandes discursos’

LEA TAMBIÉN

Usted va por su tercera candidatura presidencial, ¿cómo piensa ganar las elecciones el 2021?

Le ratifico que seré candidato, la tercera, y esta es una candidatura ciudadana que tiene las puertas abiertas a los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, para que se integren, y junto conmigo poder trabajar un proyecto de consenso para los ecuatorianos.

¿Cómo es la estrategia?

Hemos comenzado con una reunión con 90 dirigentes de 90 organizaciones sociales y gremiales del país. Y continuaremos con la plataforma Compromiso Ecuador 2021, que el 2014 inició la lucha contra la reelección indefinida de Rafael Correa. Ahora Compromiso 2021 tiene la tarea de salvar la economía, para salvar empleos y así salvar al país.



¿Es solo una iniciativa ciudadana y dejaría por fuera a partidos políticos?

Jamás dejaremos por fuera a nadie. Un proyecto político, que pretende como el mío gobernar al Ecuador y sacarlo de la crisis, debe de tener las puertas abiertas para todos los ecuatorianos de buena voluntad que quieren dialogar, integrarse y ser parte de esta candidatura ciudadana.



¿Hay posibilidades de un acuerdo con Jaime Nebot para un apoyo a su candidatura, luego de que él declinó una postulación?

De mi lado siempre he estado abierto; he tomado iniciativas que lastimosamente no han producido los resultados que yo hubiera deseado y el Ecuador también. Pero en todo caso, jamás cerraré la puerta y estaré dispuesto a dialogar con quien quiera para salvar la economía y al Ecuador.

¿Cómo va a sacar provecho de la ausencia de Nebot en las elecciones?

El proyecto político nuestro, que comenzó hace 10 años, no responde a cada coyuntura; el objetivo es ganar la Presidencia, lograr el mayor número de asambleístas para realizar las reformas y la modernización de la sociedad.

Es posible que el PSC apoye una eventual candidatura del vicepresidente Otto Sonnenholzner, eso le va a restar votos a usted.



Estamos entrando en el campo de la especulación; cuando se produzcan los hechos le daré una opinión.



¿Cómo enfrentar un país en crisis?

Administrando bien el país. Tengo 50 años de experiencia como administrador, en el sector privado y en el público. El sector petrolero puede ser mucho mejor administrado para generar recursos; hoy produce 530 000 barriles al día, Colombia un millón y solo tiene la mitad de las reservas probadas del país. Ahí hay una gran oportunidad para lograr eficiencia estatal, duplicar la producción y aumentar los ingresos que sirven para arreglar la economía y las finanzas públicas. Ecuador está en crisis y con pobreza, pero esta se logra vencer generando riqueza, no con más deuda.

¿Cuál es su plan para sectores como turismo, que reporta cierre de locales?

No podemos hacer el análisis de los sectores de manera coyuntural, tomando a la crisis sanitaria como el entorno porque ahí ve una debacle. Pero cuando se regrese a la normalidad, por ejemplo, tenemos que retomar las cifras del sector turístico, que genera USD 1 800 millones de ingresos a la economía y 500 000 empleos. Mi planteamiento es declarar a todo el territorio como una zona franca de turismo para impulsar nuevos proyectos hoteleros y atraer más turistas del mundo; no ser un sector de relaciones públicas sino exportador de la belleza del país y en cuatro años logrará duplicar sus ingresos y generar 1 millón de empleos.

El IESS pasa por una situación crítica, ¿qué plan tiene para enfrentarla?

Requiere una reforma profunda e integral. En la Fundación Ecuador Libre estamos trabajando en ese proyecto. No puedo adelantar detalles, es de gran calado pues requiere de reformas en el sistema previsional, en el campo laboral y de capitales. No es una ley suelta, el IESS es como un enfermo grave y que requiere de urgencia e integralmente atención.



¿Está de acuerdo con la consulta de Nebot y cómo abordaría su gobierno si ganan las preguntas?

Lo fundamental es conocer qué se pregunta. Una consulta es buena en función de las preguntas o es mala, con preguntas que no tienen importancia.



¿Es necesaria cuando el país requiere reactivarse?

Soy partidario de que llegó la hora de las acciones, no de los grandes discursos. Es urgente reactivar la economía y es posible, tenemos que trabajar con los sectores con un sentido de desarrollo, de crecimiento para generar empleo, no con un sentido fiscalista. El Gobierno tiene que arreglar sus problemas de ineficiencias, como tener 400 centros de compras de medicinas e insumos. En la pandemia todos pugnaban por los mismos recursos; cuando se puede hacer un solo sistema de compras y distribuir a hospitales, como hicimos con el fideicomiso Salvar vidas.

¿Usted va a seguir con la iniciativa Salvar vidas?

La iniciativa hasta ahora ha recaudado cerca de USD 10 millones, ha distribuido 6 millones en medicinas, equipos e insumos médicos. Entregamos a 210 cantones y 280 centros de salud. La verdad es que quisiera que continúe, probablemente con una causa distinta como salvar la vida de muchos niños y jóvenes que han caído en el consumo de drogas y no hay centros de atención públicos. Pero esto depende del directorio de Salvar vidas y que haya donantes.



¿Cree que el CNE le va a imputar como precampaña Salvar vidas?

Sería una barbaridad porque es una campaña humanitaria para salvar vidas. No sería extraño que la mayoría de ese CNE pretenda semejante barbaridad, pero aquí estamos para enfrentar esto.



¿Quién completará su binomio?

Respecto a esa pregunta no tengo nada que decirle.



¿Cuándo serán las primarias en Creo?

En el mes de agosto.