Guías de turismo buscan alternativas para obtener ingresos ante la interrupción de los viajes

Pan, chocolates, medicinas y todo tipo de encargos recibe José Luis Rodríguez desde hace casi un mes. Debido a que los viajeros dejaron de llegar al país por la emergencia sanitaria, este guía turístico tiene esta nueva fuente de ingresos que espera sea solo temporal.

“Estoy entregando lo que la gente necesite. Además con la bicicleta eléctrica remolco a quien lo acepte para subir en las cuestas de Quito, sin costo alguno”, cuenta este guía que optó por ofrecer este tipo de servicios con las bicicletas que utilizaba para su negocio turístico Ebike.



“Fuimos los primeros afectados y seremos los últimos en recuperarnos”, cuenta Rodríguez.



Una alternativa parecida ayuda a Alejandra Mosquera, de 38 años, quien es guía de turismo desde hace 16. Ella dejó de percibir cerca de USD 1 200 al mes desde marzo cuando se incrementaron los casos de covid-19. Junto a su pareja, también guía turístico y propietario de un hostal, usan parte de sus ahorros para la manutención de su casa y sus hijos. Actualmente proveen y entregan mariscos a domicilio.



“Los dos dependíamos al 100% de este trabajo. Nuestra realidad ahora es recibir correos electrónicos con trabajos cancelados. A muchos les han cancelado hasta un año. Lo peor de todo es que no sabemos cuándo se va reactivar esto”, dice Mosquera.



Martha Cruzatty y Pablo Arias, otros dos guías, decidieron adecuar un huerto en su vivienda ubicada en el Valle de los Chillos para sembrar maíz, fréjol, cebollas y otros productos para el autoconsumo. Arias hace pan para su casa y también lo vende a sus vecinos.



La crítica situación que viven los guías –al igual que otros trabajadores del país- motivó a que un grupo de ellos protagonizara un plantón en los exteriores del Ministerio de Turismo (Mintur) el lunes 11 de mayo del 2020, para pedir ayuda y respuestas a las autoridades.



“Soy guía de turismo, no tengo trabajo ni dinero”, anotó en un cartel Álvaro Vega quien presidió esta convocatoria. “Tenemos más de 60 días sin trabajar, sin ganar un solo centavo, y la desesperación no es solo de mi parte”, comenta Vega, quien se dedica a esta labor desde hace más de 20 años.

Algunos de los pedidos de los gremios y de guías independientes ya se expusieron a las autoridades del Mintur, afirma Soledad Hernández, guía y presidenta de la Corporación de Guías de Turismo del Ecuador. “Tuvimos una reunión abierta con la ministra (Rosi Prado de Holguín) en abril en la que estuvimos casi 40 guías de todo el país”.



Ese grupo se redujo después a siete representantes que pidieron, entre otras cosas, que se reconociera la guianza como una actividad dentro de la Ley de Turismo –que sigue pendiente en la Asamblea Nacional- y que se permita a los guías trabajar con su vehículo propio. “Esto es importante debatirlo ahorita, porque cuando ya se empiece a reactivar el turismo vamos a estar atados de manos. Si no es a través de agencias no vamos a poder trabajar. Muchos turistas van a querer viajar por su cuenta”, indica Hernández.



Otras inquietudes, como los créditos y las facilidades tributarias aún no se formalizan como pedidos a las autoridades hasta no tener un sustento que las respalde, explica Hernández.

En el país hay cerca de 3 500 guías de turismo. La mayoría de ellos trabaja de forma independiente. “Sé que algunos compañeros en Ibarra se dedican a sus huertos para vender productos en Quito”, cuenta la guía y agrega que otros colegas ofertan postres e insumos para la desinfección.



En el Mintur se trabaja en diferentes planes y mesas de trabajo para reactivar esta actividad a través de campañas de promoción. Una de esas estrategias es la iniciativa ‘Descubre Ecuador desde Casa’ que se difundió desde el 10 de abril pasado.



El objetivo de este plan es invitar a los ecuatorianos a que conozcan los destinos turísticos que tiene el país a través de canales virtuales para, cuando pase la emergencia, planificar nuevos viajes, dijo Claudia Cordovez, subsecretaria de Promoción del Ministerio de Turismo.



En esa misma línea se activó el 27 de abril la campaña ‘Te Extraño Ecuador”, que emite mensajes sobre un pronto regreso a la nueva normalidad en el país.



“Lanzaremos más adelante la continuidad de las campañas ‘Te Prometo Ecuador’ y ‘Quédate en Ecuador’, que serán difundidas y promocionadas a través de la página web Viaja Ecuador y en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram”, indicó Cordovez.