Guía para conocer más sobre las nuevas variantes de SARS-CoV-2 que circulan en Ecuador

En Ecuador circulan tres variantes del SARS-CoV-2, que generan preocupación mundial. Estas se originaron en Reino Unido y Brasil. Hasta el 12 de abril del 2021, el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) reportó cerca de 32 muestras de la británica en el país. El sábado 24 se informó sobre la presencia de ocho de la brasileña, en las pocas muestras que se ha podido secuenciar o estudiar.

Además, se encontró la de Nueva York, en Guayaquil, y cinco casos de linajes identificados en Perú y Chile, en Pichincha y El Oro.



A continuación, una guía para entender estas mutaciones del virus, causante de la enfermedad covid-19 que ha dejado 147,4 millones de contagiados; solo en Ecuador suman 374 775 infectados, hasta ayer, lunes 26 de abril del 2021.



Variante de Reino Unido



Nombre: B.117

Identificación: el 14 de diciembre del 2020 en Gran Bretaña.

Contagiosa: sí, es más infecciosa.

Letalidad: aún se realizan estudios sobre la letalidad o su alta mortalidad.

Vacunación: Las dosis de Pfizer-BioNtech y de Novavax son eficaces, según análisis hasta febrero del 2021.



Variante de Brasil



Nombre: P.1

Identificación: el 9 de enero del 2020 en Manaos, Brasil.

Contagiosa: sí, es más infecciosa. Está vinculada al aumento de contagiados y reinfectados en el país sudamericano.

Letalidad: aún se realizan análisis sobre el tema.

Vacunación: Según investigaciones preliminares hay una eficacia reducida de la vacuna de AstraZeneca, explicó el virólogo Julian Tang, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, citado por BBC en marzo del 2021.



Variante de New York, Estados Unidos



Nombre: B.1.526

Identificación: noviembre del 2020 en Nueva York, Estados Unidos.

Contagiosa: sí, está relacionada con el incremento de casos en esa localidad.

Letalidad: aún se analiza.

Vacunación: Al parecer puede evadir la respuesta del cuerpo a las vacunas. “Observamos un aumento constante en la tasa de detección desde finales de diciembre hasta mediados de febrero, con un aumento alarmante al 12,7% en las últimas dos semanas”, explicó el equipo del Centro Médico de la Universidad de Columbia en un informe que aún no se publica.



Variante de Perú y Chile



Nombre: C.37

Identificación: enero del 2021 en Chile y Estados Unidos. En abril se reportan en Argentina, Brasil, Ecuador, México, Alemania, España, Francia, Reino Unido y Australia.

Contagiosa: aún en estudio.

Letalidad: aún en análisis.

Vacunación: aún se desconoce y se requieren más experimentos.



Otras de preocupación: la de Sudáfrica (no se ha registrado en Ecuador)



Nombre: B.1351

Identificación: 18 de diciembre del 2020 en Sudáfrica.

Contagiosa: aún en estudio; sin embargo, se lo relaciona con el aumento de casos de covid-19.

Letalidad: aún en análisis.

Vacunación: El laboratorio Novavax anunció que la efectividad de la fórmula es de 60%, según el mismo medio. Otras empresas farmacéuticas no han informado sobre el porcentaje de efectividad sobre las variantes del coronavirus, pero han mantenido su validez en la lucha contra la enfermedad.