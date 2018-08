La guía profesional es clave para una postulación universitaria adecuada

LEA TAMBIÉN

Desde el lunes 6 de agosto arrancarán las postulaciones para el ingreso a universidades e institutos técnicos y tecnológicos públicos. Para este periodo la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) implementó una herramienta sobre oferta académica y niveles de empleo en el país.

La orientación vocacional es necesaria para que el proceso sea el adecuado, según la entidad. La Senescyt difundió este viernes 3 de agosto un video en el que se habla sobre la guía que necesitan los jóvenes para la elección de carrera.



Más del 60% de las postulaciones se concentran en carreras tradicionales en áreas administrativas o de salud, de acuerdo a los datos proporcionados por esa cartera. Por ello, el que los bachilleres conozcan toda la oferta, los niveles de empleabilidad y su vocación son elementos clave.



El psicólogo educativo Pablo Ormaza brindó información en el audiovisual sobre la necesidad de que los postulantes tengan clara su vocación. Identificarla es un proceso progresivo que implica un acompañamiento y un análisis por parte de los mismos jóvenes sobre sus fortalezas, habilidades, es decir, sus características internas y externas.

El profesional puntualizó que se debe tomar en cuenta que lo que se elige no es una carrera como tal sino una proyección de vida, por esta razón se debe hacer con responsabilidad.



El definir la vocación no se debe limitar a un test de personalidad, dice Ormaza. La guía debe ser un proceso que se lleva desde la infancia, en la que los padres tienen un rol principal de acompañamiento incluso a través del juego.



Para la postulación, los jóvenes pueden colocar hasta cinco opciones de carrera pero se aclaró que esto no es obligatorio, es decir, si solo le interesa una o dos carreras, debe colocar solo esas opciones. Aquí el psicólogo hizo hincapié en que es importante que los chicos tengan clara el área de conocimiento a la que tienen afinidad para una postulación exitosa. Así pueden colocar carreras que son comunes entre sí lo que les facilita mucho más a la hora de tomar una decisión.



Por ejemplo, si un aspirante está interesado en seguir Medicina, se entendería que el área de conocimiento es salud, por lo que entre sus opciones figurarían carreras como Enfermería, Fisioterapia, entre otras, así si no logra obtener cupo en su primera opción, podría obtener cupo en otra carrera que no se sale de esa línea.



Pero si el joven no tiene claro el área de conocimiento de su interés se dificultará definir qué carreras le gustan. Por esta razón, para el especialista es necesario tener una guía a tiempo, no solo en los últimos niveles de colegio, sino desde mucho antes.



Para esta postulación los jóvenes podrán guiarse con una herramienta de buscador de carreras disponible en admision.senescyt.gob.ec. Ahí encontrarán la lista de carreras, universidades, modalidad, financiamiento y niveles de empleabilidad.