En Guayas, solo tres cantones tienen jueces especializados en violencia contra la mujer y familia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En los juzgados de Violencia de Género, en Guayaquil, las afectadas prefieren no hablar. El complejo judicial Valdivia, que funciona en el sur de la ciudad, tiene dos salas para denunciar los casos de agresión física o psicológica. Los cuartos no tienen ventanas, para proteger la privacidad de las denunciantes.

En ese sitio, un funcionario indica que los días más conflictivos son los viernes por la tarde o los días lunes, debido a que las agresiones ocurren el fin de semana. Una mujer llegó con rasguños en su rostro. Iba con su hijo pequeño, pero prefirió no comentar su caso.



El presidente de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Manzur, dijo que en el 2018 en Guayas se atendió 62 972 casos de violencia de género. En esta cifra están casos relacionados con contravenciones, femicidios, etc.



De esos casos, 57 477 fueron atendidos por sorteo ordinario. Es decir, las denuncias presentadas no fueron flagrantes. Mientras que en los casos flagrantes sumaron 5 495.



Según Manzur, de 17 558 causas ingresadas, 16 447 fueron resueltas mientras que 1 111 están aún en trámite. El funcionario indicó que desde el 28 de noviembre de 2018, los trabajadores de los juzgados tienen la potestad de dar prioridad a los casos de violencia y otorgar en un máximo de dos horas las medidas de protección a las víctimas.

En Guayaquil existen 19 jueces especializados en violencia contra la mujer y el núcleo familiar. En el cantón Durán dos y en Milagro tres. En el resto de dependencias judiciales en la provincia del Guayas, solo hay jueces multicompetentes, es decir, analizan todo tipo de denuncias.



Manzur dijo que esta distribución se debe de acuerdo a la población y al numérico de casos presentados. Indicó que si bien no tienen jueces especializados en algunos cantones, los funcionarios están capacitados para atender los casos de violencia.



En la Fiscalía del Guayas trabajan nueve fiscales especializados en violencia de género. Ellos receptan las denuncias e investigan los casos que se presentan en Guayaquil. Hasta diciembre del año pasado, la entidad contabilizó 12 613 denuncias en la ciudad.



Una mujer con una carpeta en mano acudió a esa entidad el pasado jueves 24 de enero. Ella señaló una cicatriz en su frente. La marca es cubierta con el cabello y se la hizo supuestamente su exjefe, en octubre de 2018.



La mujer pide mayor celeridad en la investigación de su caso. Ella estuvo un mes en coma luego de haber recibido un golpe en la espalda con un palo y ser arrojada por las escaleras desde el tercer piso. Pese a que han pasado tres meses, su agresor aún no ha sido llamado a rendir versión a la Fiscalía.



Manzur detalló que cuando un caso es flagrante, el proceso es ágil, porque está la evidencia. En cambio, cuando una agresión se denuncia días después, la Fiscalía debe iniciar una indagación previa y ese proceso puede demorar hasta un año.