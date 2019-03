Nueve trípodes instalados ante una tarima vacía son la previa del pronunciamiento del movimiento CREO

LEA TAMBIÉN

Afuera del salón Fernandina del hotel Hilton Colón de Guayaquil una pantalla anunciaba el horario de los resultados electorales que manejaría el movimiento CREO: de 08:00 a 19:00.

Pero hasta las 20:00 de este 24 de marzo, Guillermo Lasso, líder del movimiento político, no hacía ningún pronunciamiento sobre los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).



A esa hora en las dos pantallas del salón se proyectaron las tendencias de voto para la alcaldía de Guayaquil. El presentador mencionaba a Cynthia Viteri como primera y segundo, a Jimmy Jairala. Tras una breve pausa dijo: “2,8% para Jiménez (el candidato de CREO)”. Hubo un susurro de “uuuuu” en el lugar.



Delante el escenario se colocaron 9 trípodes de diferentes medios comunicación, listos para captar cualquier declaración. La tarima continuaba vacía hasta las 20:47.



Desde las 17:30 tres candidatos del movimiento ya rondaban el salón. Poly Ugarte, por la prefectura del Guayas; Francisco Jiménez y Guido Chiriboga, para la alcaldía de Guayaquil y Samborondón, respectivamente.



Para Ugarte la expectativa sigue siendo buena. “Si se da el voto cruzado (Jimmy-Poly; Cynthia-Poly) como nos dicen que ha pasado en el distrito tres, podemos estar dando una sorpresa”.



Alrededor de las 18:30 Jiménez aseguró que lo único que quieren es que se “respete la voluntad popular, no se trata de ningún candidato”.



Antes de los noticieros y en cada pausa de estos, lo único que pasaban las pantallas eran los rostros de los candidatos de CREO en todas las provincias. Y, de fondo, cuatro pistas con ritmo reguetonero musicalizando eslóganes de campaña.



“En tus manos está el cambio, menos corrupción y más trabajo (...) Yo creooo que otro Ecuador es posible”.



En las sillas del salón, los allegados y simpatizantes de los candidatos esperaban. La atención estaba en los celulares, en los noticieros y en los reportes de las elecciones seccionales de este domingo.



Los rumores no dejaban de circular entre los asistentes. “Nos dicen que Morales (Carlos Luis) está primero, pero lo dicen los de la 6 (PSC-Madera de Guerrero). “Dijeron que Pierina estaba a dos puntos”. Y al final, alguien más práctico: “Vaya y sírvase café por lo menos”.