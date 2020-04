Guayas registra 10 939 fallecidos en 46 días

LEA TAMBIÉN

La cifra de fallecidos en Guayas durante la emergencia sanitaria sigue creciendo. Solo en los primeros 15 días de abril del 2020 se registraron 6 703 decesos en la provincia. Los datos corresponden a la inscripción de actas de defunción extraordinaria, en el Registro Civil (RC).

Los datos fueron revelados ayer, 16 de abril, en la mañana por Jorge Wated, encargado de la Fuerza de Tarea que gestiona los levantamientos y sepelios en la provincia.



En la tarde, la Dirección Nacional del RC confirmó la información con un cuadro actualizado al 15 de abril.

En la rueda de prensa virtual, el funcionario explicó que ese número está por encima de las cifras normales que tiene Guayas. Esto debido a que “el promedio usual es de 2 000 muertes mensuales”, pero en 15 días ese número se ha triplicado.

El Registro Civil también actualizó el dato de fallecidos en marzo de este año en Guayas. Son 4 236 muertes. Esa cifra aumentó en relación a los datos parciales que había entregado el 3 de abril el Gobierno Nacional, que solo llegaba a 3 182. En febrero hubo 1 679 decesos y en enero, 1 943, según el registro oficial estatal.

Personal funerario esperaba con un ataúd, afuera del hospital del IESS, el miércoles 15 de abril del 2020. Foto: Reuters

Pero en los reportes no se informa si las causas de muerte son por covid-19 o por otras patologías. Anteriormente, las autoridades de Gobierno han señalado que no todas las muertes en la provincia y, particularmente en Guayaquil, corresponden a la pandemia.



Pero el Colegio de Médicos del Guayas no está de acuerdo con ese análisis. El presidente (e), Javier Carrillo, asegura que el incremento de decesos sí tiene relación directa con la propagación del virus.

Para el especialista, por primera vez el Gobierno entrega una estadística que se acerca a la realidad que vive la provincia. Esto lo menciona en relación a los datos que a diario se difunden sobre la situación del covid-19 en el país.



En esos reportes, hasta ayer, 16 de abril, en la provincia había 187 fallecidos por coronavirus. “La nueva cifra corrobora la gravedad de la situación. Siempre advertimos que había un subregistro”.



Al principio no había pruebas confirmatorias, pero las historias clínicas demuestran que las personas fallecieron por enfermedades respiratorias pulmonares, señaló.

El 25 de marzo pasado, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó que “no le consta” que los reportes de personas fallecidas en sus casas en Guayaquil, obedezcan a contagios de covid-19. Añadió que supuestamente se tratarían de muertes naturales.



El Colegio de Médicos indica que en los casos de fallecidos sospechosos por coronavirus, los profesionales detallan en los certificados de defunción las siguientes causas: infección debida a covid-19, coronavirus como factor de enfermedad planificada y neumonía viral.



Pese al incremento de muertes en Guayas, las autoridades aseguran que los fallecidos en hospitales están disminuyendo. Según Wated, existe una reducción de muertes del 40% en las casas de salud, en relación a dos semanas atrás.

El funcionario dijo que la reducción de decesos también se puede constatar en los camposantos. “El día de ayer (miércoles) registraban sepultos a la mitad de lo que estaban registrando la semana anterior”.



Los últimos reportes de la Fuerza de Tarea indican que más de 700 fallecidos ya fueron sepultados por el Estado. Pero otros 700 cuerpos aún permanecen en las distintas morgues provisionales que administra el Gobierno.



La demora en los procesos de inhumación ha sido una queja frecuente por parte de los familiares de los fallecidos. Ellos siguen denunciando la pérdida de cuerpos.



El Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos también ha reportado estos hechos. Recibe los testimonios de los deudos que buscan los restos de sus seres queridos por más de 16 días.



Ese es el caso de Estefanía Quiroz, una mujer que busca el cadáver de su tío desde el 31 de marzo pasado. Ese día, él falleció en el hospital del Guasmo Sur. “Nos dicen que el Gobierno se va a encargar, pero hasta ahora no lo entierran. Mi abuelita es una mujer de 86 años que quiere que aparezca el cuerpo de su hijo”, cuenta.



Un hermano de la mujer ingresó dos veces a la morgue para buscar a su tío, pero no tuvo suerte. “Allí hay más de 400 cuerpos, es imposible buscar uno por uno”, indicó.



El incremento de fallecidos durante la emergencia también se evidenció en el colapso de las morgues de las casas de salud. Por ejemplo, en el Hospital Los Ceibos del IESS la morgue tenía una capacidad para albergar ocho cuerpos.



Mientras que el Hospital del Guasmo Sur podía almacenar 15 cadáveres. De allí que se instaló cuatro contenedores para solventar la emergencia.



Los servicios funerarios también tuvieron alta demanda. En la ciudad hubo déficit de ataúdes y los deudos denunciaron excesos en los costos de bóvedas y cremaciones. Ayer, 16 de abril, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó los techos de los costos. Por un féretro de madera y sencillo, hasta USD 150. Una cremación USD 675 y el alquiler de una tumba hasta USD 118,75 mensuales.



A las autoridades también les preocupa el incremento de las muertes en Santa Elena. En los primeros 13 días abril se registraron 433 decesos.



