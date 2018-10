Una eventual precandidatura de José Francisco Cevallos a la Prefectura de Guayas suma respaldos

LEA TAMBIÉN

El exgobernador de Guayas, José Francisco Cevallos, sumó nuevos respaldos en la provincia para una eventual candidatura a la Prefectura de la jurisdicción más poblada del país. La mañana de este miércoles 24 de octubre del 2018 hicieron público el pedido de su postulación 14 alcaldes y 17 líderes locales guayasenses.

En una rueda de prensa, en Guayaquil, manifestaron que el también presidente de Barcelona Sporting Club, tiene la capacidad para administrar la Prefectura tras ganar experiencia en la Gobernación. En la jornada estuvieron alcaldes como Ignacio Figeroa, de Pedro Carbo; Jhonny Firmat, de Simón Bolívar; y Miguel Solórzano, de Santa Lucia.



“Sabemos que no nos vamos a equivocar porque ya lo ha demostrado con su trabajo en los gobiernos parroquiales”, refirió Jhonny Cedeño, presidente de la junta parroquial El Rosario, en el cantón El Empalme.



Este apoyo surge luego de que el pasado 19 de octubre se anunciara la alianza entre los movimientos Centro Democrático (CD), Alianza País (AP) y Democracia Sí en Guayas. Entre las candidaturas que respaldará esa coalición consta la de Jimmy Jairala, a la Alcaldía de Guayaquil. También la de la Prefectura, aunque ese día no se adelantó el nombre de la carta.



No obstante, la precandidatura de Cevallos ya fue planteada meses atrás para esa dignidad e incluso se ha hecho notorio el slogan “Guayas en buenas manos”, para referirse a su eventual postulación, pero hasta ahora no ha habido una respuesta oficial.



“Se pretende seguir los proyectos del prefecto Jairala, como el eje vial que conecta a Daule, Santa Lucía y Colimes. Además de la continuidad del proyecto Boquerón III. Como proyectos futuros aún no se tienen establecidos cuales serán las propuestas”, afirmó el alcalde de Santa Lucía.