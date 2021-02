Guayas duplicó actas con novedad

El escrutinio de votos para la dignidad de Presidente y Vicepresidente de la República en la provincia del Guayas culminó tras cinco días de realizados los comicios generales. La demora: la revisión de actas consideradas con novedades.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayas se llegó a contabilizar un total de 1 880 actas que tenían algún tipo de problema, de las 9 100 de la provincia. Es decir, se comprometió al 20,65% del material.



Ese alto porcentaje de actas con novedades llamó la atención de organizaciones políticas. Fausto Camacho, exvocal del CNE, aseguró que la provincia ha sostenido un margen histórico de entre el 10 y 12%, algo que lo confirma el ente electoral de Guayas.



A escala nacional en esta votación, el promedio fue de 13%. Camacho aseguró que las actas con novedades en Guayas significan el 34% de todas las que hubo en el país (5 500).



Ese escenario generó tensión en el país por la no definición de quien competirá en la segunda vuelta presidencial contra Andrés Arauz de la alianza Unes. Guillermo Lasso y Yaku Pérez mantienen una diferencia estrecha.



Hasta el momento el postulante de la coalición 21-6 ocupa el segundo puesto y el de Pachakutik, el tercero.



Pero ¿por qué hubo un alto índice de actas con novedades? Julio Candell de la Gasca, presidente de la Junta Electoral del Guayas, ente que se activa en los comicios para reforzar el trabajo de la Delegación Electoral, dijo que en el “contexto de pandemia es evidente que ese es el motor generador de que exista un porcentaje fuera del promedio natural”.



¿Cómo influyó la pandemia en el conteo del resultado de las elecciones? Candell explicó que en Guayas se registró un “altísimo” ausentismo entre los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV). Sin embargo, hasta ayer, 14 de febrero, no había aún el reporte total de inasistencia en JRV, ni en esa provincia, ni a escala nacional.



Jhon Gamboa, presidente de la Delegación Electoral, agregó que como consecuencia de ese ausentismo en las JRV, las mesas de votación se instalaron con atrasos el 7 de febrero.



“Tuvimos más ausentismo (en JRV) que las otras provincias. En el 2019 arrancamos en todas las juntas receptoras del voto a las 07:30 y a las 07:40 fue la última junta que se instaló. Este año la mayoría se instaló entre las 07:30 y 08:00 y la última JRV fue a las 08:20 en Guayaquil. Hubo ausentismo y tuvimos que mantener las previsiones para poder instalar las mesas”, explicó Gamboa.



Las organizaciones políticas cuestionan el alto porcentaje de actas con novedades en Guayas. Lorenzo Calvas, delegado de Creo, criticó la poca efectividad. “Muchos de los jóvenes por el temor a los contagios no fueron.

Ese momento tuvieron que coger a personas improvisadas y ahí tenemos los resultados”.



Por su parte, Arturo Araujo, delegado electoral de Pachakutik, buscará impugnar algunas actas porque no tienen firmas de responsabilidad y no coinciden los números.



Gamboa explicó que en las actas con novedades se incluyen las que no tienen ningún valor numérico, es decir, en cero; actas con mal corte, es decir no están bien escaneadas; actas sin firmas y las actas con inconsistencias numéricas por lo que no coinciden con el valor total de esa acta.



“Muchas de las novedades -dice Gamboa- se dieron porque hubo sumatorias sin contar nulos y blancos; o en lugar de poner el total de firmas (de quienes asistieron a votar), ponen los 350 que es el total de electores de esa mesa; esos son los principales errores”.



En un primer corte, se identificó que de las 1 880 actas con novedades, 297 fueron por inconsistencias de firmas y 1 583 por conflictos numéricos en el momento de contar los votos.



El experto electoral Daniel González aseguró que las inconsistencias numéricas no son irregularidades en el proceso y que “como cambió el método de votación, mucha gente probablemente se confundió en el llenado de actas”.



En la Delegación del Guayas, durante la semana, se intensificó la jornada para cumplir con los tiempos. En la zona destinada para el reconteo y revisión de actas, en los patios de la institución, se instalaron 120 mesas bajo un techado.



Por cada mesa se ubicaron a dos personas para el reconteo bajo la presencia de los delegados de las organizaciones políticas. Otras 50 personas se encargaron del ingreso de los datos en el centro de cómputo.



Yaku Pérez (Pachakutik) visitó Guayaquil para vigilar el proceso por la alta incidencia de actas con novedades. Dijo que no encontró las denominadas actas P1 (en las que está descrita a la información de cómo se conformó la mesa).



Alegó, además, que existiría inconsistencias en la cadena de custodia de algunas urnas. Pues mencionó que de las 12 000 actas de la provincia del Guayas, el 30% no tenía las actas P1.). “Y para hacer el reconteo se necesita comparar entre el reconteo de los votos y el acta P1”, dijo Pérez.