En Guayas, colegiala muestra sus partes íntimas a compañeros y ellos la graban

Con carcajadas de fondo corre un vídeo que dura apenas 35 segundos. En el centro, delante de una pizarra de tiza líquida, se ve a una estudiante. Viste el uniforme de un colegio público del Guayas. Junto a ella aparecen varios chicos, que aplauden y la filman con sus celulares.

En una primera escena, la chica aparece sujetando hasta la cintura, con sus manos, la falda de tablones gris y por tanto mostrando sin problemas su ropa interior. Siguen las risas. Y cuando se acomoda la falda y se cubre la ropa interior, se escucha que los chicos le reclaman, le dicen ", dale, dale". Ella sonriendo les responde algo parecido a "mi tarifa es alta". Y todos ríen.



Enseguida, ella se vuelve a levantar la falda y sus compañeros le bajan la ropa interior. Uno ubica el celular frente a su vagina. Ella usa la falda para taparse la cara, pero luego se la baja y se cubre. En segundos levanta su mano, como pidiéndoles que dejen de grabar, pero sigue sonriendo.



La mañana de este viernes 10 de enero del 2020, EL COMERCIO confirmó con el Ministerio de Educación que el video sí fue grabado en un plantel público ecuatoriano. Específicamente en el Distrito 5. Este incluye Bolívar, Guayas (excepto Guayaquil, Durán y Samborondón), Los Ríos, Santa Elena y Galápagos.



La Cartera también informó que ocurrió el año lectivo anterior. Y que la alumna que fue filmada tenía altos puntajes, incluso que podía haber sido abanderada. No se detalló qué acciones se tomaron. Dijeron que trabajan en campañas de prevención con familias y estudiantes. "Es parte del ciberbullying".



A Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos y directora de Rescate Escolar, le enviaron este video y quedó muy impresionada. Lo primero que se pregunta al verlo es qué pudo haberle pasado a la adolescente para permitir eso, para exponerse a una situación tan compleja. También qué pasa con el resto de compañeros que la filman y se ríen (solo hombres la rodean). "Se me viene el tema de la violencia de género, de la violencia sexual, que requiere ser trabajada en los colegios. En torno a la sexualidad, a la salud sexual y reproductiva me parece que no se hace nada. Es un video crudo".



Martínez sostiene que no es importante saber si la chica se pudo graduar con honores o no, sino cómo está, qué se hizo con ella y los chicos involucrados. "Me duele pensar que la respuesta sea ya sancionamos, es un tema de prevención; ¿qué nos falta ver, ya hubo violaciones en el sistema educativo; también una muerta (Valentina Cosíos)?".



Esta abogada, que se especializa en derechos de niños y adolescentes, identifica esta práctica de grabar este tipo de escenas y luego de un tiempo difundirlas con el 'happy slapping'. El término significa bofetada en español y surgió en Reino Unido, en el 2005. Consiste en grabar una agresión física, verbal o sexual y después difundirla usando medios digitales, sea en redes sociales o páginas y blogs, etc.



"Se debería, desde el Ministerio y la Fiscalía y la Policía hacer algo para garantizar que el vídeo deje de ser difundido; confiscarlo de algún modo o incluso enviar mensajes a los ciudadanos para que no lo compartan. Me parece que falta una normativa incluso".