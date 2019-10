Guayaquileños en apuros por paro de transporte; Metrovía y buses eléctricos trabajan con normalidad

LEA TAMBIÉN

Dos ambientes marcaron el inicio de las actividades en Guayaquil. Tras la paralización de la transportación pública, en varios sectores de la urbe se identificó aglomeración de personas que buscaban trasladarse hasta sus sitios de trabajo.

Mientras, en cuatro vías importantes de la urbe porteña se registraron cierres hasta las 10:10 de este jueves 3 de octubre del 2019.



De acuerdo con la Autoridad de Tránsito Municipal, se cerraron los tramos entre las avenidas Machala y Cuenca por concentración de taxistas. También las avenidas Quito y Gómez Rendón, Machala y Ayacucho, Quito y Portete, Víctor Manuel Rendón y Pedro Moncayo.

#ParoDeTransporte | La flota de buses eléctricos de la cooperativa Saucinc labora con normalidad, en Guayaquil. Este sistema de transporte es una de las alternativas para los usuarios que quieren movilizarse del norte al centro de la urbe » https://t.co/tXT9q4hSdC



Vía: @eddy_gom pic.twitter.com/XMvQrsVLuq — El Comercio (@elcomerciocom) October 3, 2019



Mientras, los buses del sistema de transporte integrado Metrovía trabajan de forma regular con sus más de 300 buses alimentadores y articulados. También laboran los 20 buses eléctricos de la compañía Saucinc, la única flota en la ciudad que cuenta con vehículos que no funcionan con gasolinas.



La medida se adoptó en rechazo al decreto del presidente Lenín Moreno que liberó el precio del diesel y la gasolina extra, al eliminar los subsidios. Como medidas de seguridad se suspendieron las clases en todo el territorio nacional.



En la Terminal Terreste de Guayaquil las boleterías de las cooperativas interprovinciales permanecieron cerradas. Los pasajeros llegaron desde la madrugada para poder viajar, pero no había servicio.

Tramo entre las avenidas Víctor Manuel Rendón y Pedro Moncayo, centro de Guayaquil, permanece cerrado. Un grupo de taxistas amarillos impide el paso de vehículos. Policía Nacional controla el orden. Agentes de la ATM desvían los automotores hacia otras vías



Vía: @jandresgonz73 pic.twitter.com/Ly7Ybwxvoi — El Comercio (@elcomerciocom) October 3, 2019

Las ventanillas de cooperativas de buses se encuentran cerradas en la terminal terrestre de Guayaquil. Todas las frecuencias están suspendidas por el #ParoDeTransporte. Los usuarios esperan que el servicio se restablezca



Vía @eddy_gom pic.twitter.com/17dzelmhUG — El Comercio (@elcomerciocom) October 3, 2019



Eloiza Cueva llegó a las 04:00 con su esposo y su hijo de 5 años. Su destino era Machala, pero no pudo viajar, pues la boletería estaba cerrada. Ella desconocía del paro. "Llevo esperando dos horas, pero no hay ventanillas abiertas. Espero que alguien se pronuncie pronto"



Jorge Pinto, subgerente del centro comercial Terminal Terrestre, indicó que están trabajando con normalidad. Dijo que esperan que los transportistas regresen a sus actividades.



En la Terminal Río Daule del sistema de transporte integrado Metrovía se observó largas columnas de usuarios. Viviana Mendoza dijo que pagó un taxi desde el cantón Durán, en Guayas, junto con otras cuatro personas. "Cada uno pagó un dólar. No habían buses así que nos juntamos para poder transportarnos", señaló la mujer.

#ParoDeTransporte | En Guayaquil, el sistema integrado de la Metrovía trabaja con normalidad. Los usuarios optaron por hacer uso del servicio como alternativa para movilizarse a los diferentes puntos de la ciudad



Vía @eddy_gom pic.twitter.com/Qj3wxDg0zZ — El Comercio (@elcomerciocom) October 3, 2019



Desde las 06:00 otras personas optaron por tomar transportes alternativos como taxis. Cristian Zambrano es taxista. Aunque no está de acuerdo con la eliminación del subsidio, decidió trabajar. Durante las primeras horas se hizo USD 10 en dos carreras. "Será difícil esta nueva medida porque uno como taxista hace 50 dólares con dificultad", expresó.



Para cuidar la seguridad vial de los transportes que sí brindaron sus servicios Luis Lalama, director de operaciones de tránsito de la ATM, informó que 400 agentes comenzaron a controlar el tránsito en sectores como la Causarina, avenida 25 de Julio, Domingo Comín y la autopista Narcisa de Jesús.



"Todo está tranquilo. Estamos manteniendo seguridad en las vías principales donde hay más concentración de personas", indicó.

Cristóbal Zambrano es uno de los taxistas que presta servicio en la Terminal Terrestre de Guayaquil. No está de acuerdo con el alza de precios en los combustibles, pero está trabajando hoy.



Video @mariofaustos pic.twitter.com/YHIX4IRxk2 — El Comercio (@elcomerciocom) October 3, 2019



Mientras, en el centro de Guayaquil, a la altura de las calles Víctor Manuel Rendón y Pedro Moncayo, un grupo de taxistas cerró la avenida del lado de Víctor Manuel Rendón. “Nos perjudica gravemente la subida del diesel”, se quejó el taxista Manuel Gavilánez.



En el centro y algunas arterias de alta congestión vehicular, como la av. Pedro Menéndez Gilbert, que conecta a los túneles con el Puente de la Unidad Nacional, se observó poca circulación de vehículos durante la mañana.



La alcaldesa Cynthia Viteri activó desde anoche la mesa técnica de seguridad para prevenir hechos violentos en la urbe. A las 11:00 está previsto una rueda de prensa de la personera municipal.