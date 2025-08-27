Este sábado, 30 de agosto de 2025, al menos 40 sectores de Guayaquil no contarán con agua potable. La información la difundió Interagua, la concesionaria de agua potable de la localidad.

Barrios no tendrán agua potable en Guayaquil

De acuerdo con la información difundida, la suspensión del servicio básico se dará en los recintos, cooperativas, urbanizaciones y comunas que se encuentran desde el kilómetro 13,5 de la Vía a la Costa.

Los cortes del líquido vital serán desde las 04:00 hasta las 22:00. La suspensión se debe a obras de reparación en el sistema.

Conozca los sectores que se quedarán sin servicio

Entre las zonas afectadas por el corte están:

Villa Nova, El Crisol, Jardines del Salado, Portete de Tarqui, el Salitral, Puertas al Sol, Bosque Azul, Puerto Hondo, Puerto Azul, Bosques de La Costa, Colinas del Bosque, Torres del Salado, Belo Horizonte, Cumbres del Salado, Portofino, Porto Vita, Casa Club, Portal Al Sol (Etapa HI), Laguna Club, Punta Esmeralda, Almangla, Terranostra, Porto Alegre, Costa Sol, Costa Real, Ficus, Ciudad Olimpo, Ciudad Satélite de Los Ángeles, Plan Habitacional Mi Casa Mi Futuro, Villa Blanca, Valle Alto, Costa Garden, Via al Sol, Villas del Bosque y Oporto.



San Andrés, Las Balsas, El Consuelo, Las Micas, Cristal, Las Piedritas, San Cristóbal, Bajada de Progreso, Safando, El Tigre, Bajada de Chandu y San Jerónimo y Il, Cerecita, San Isidro, San Jerónimo de Bajada de Chanduy, Palo Santo, Chongón, Eloy Alfaro, Casas Viejas, San Juan del Peaje.

📢 ANUNCIO IMPORTANTE – TRABAJO PROGRAMADO

Seguimos trabajando para brindar un servicio de calidad a distintos lugares de la ciudad. Realizaremos importantes trabajos en el km 13.5 de vía a la Costa.



Desde las 04h00 hasta las 22h00 del sábado 30 de agosto. pic.twitter.com/3HuaHClTnt — Interagua C. Ltda (@interagua) August 25, 2025

Se suman las comunas: Mamey, San José de Amén, Olmedo, Sucre y Progreso.

