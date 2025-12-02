Una persona cayó de un edificio en el centro de Guayaquil

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Una persona intentó ingresar a su hogar, en un edificio del centro de Guayaquil. La acción terminó en tragedia, la noche de este lunes, 1 de diciembre de 2025.

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Persona fallece al caer de un edificio en Guayaquil

La persona, de acuerdo con testimonios que se difundieron, no tenía las llaves para acceder a su departamento y al intentar entrar por otro sitio, cayó del edificio.

El inmueble se encuentra en las calles Vélez y Machala. Hasta donde se conoce, el hombre subió a la terraza del edificio. De ahí, al buscar bajar al departamento, perdió el equilibrio y cayó. Falleció al instante.

Levantamiento del cuerpo y de información

Hasta el lugar llegó el personal de medicina legal para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para el procedimiento respectivo.

¿Cómo reportar una emergencia?

La aplicación móvil del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 es una herramienta gratuita para reportar emergencias de forma rápida, directa y georreferenciada.

Según la entidad, la aplicación está diseñada para acercar aún más el servicio de atención de emergencias a la ciudadanía, fortaleciendo la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. Como se recalca, cada segundo cuenta en una emergencia.

Toda persona que viva en Ecuador o se encuentre en el país puede descargarla. Está disponible para Android e iOS. Los equipos están operativos 24/7.