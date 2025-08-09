Un momento que pudo terminar en tragedia se convirtió en advertencia. Un aficionado al parapente se estrelló contra una cámara de videovigilancia. Tras la ocurrido, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, hizo envió un mensaje a la comunidad.

Más noticias:

Piloto de parapente se estrella en Guayaquil y alcalde Aquiles Álvarez hace una advertencia

El hecho ocurrió en el sector de Terranostra, en el noroeste de Guayaquil. Aunque el impacto no dejó heridas graves, el hecho encendió las alarmas.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó en redes sociales con un mensaje directo: “Gracias a Dios está bien, sin problemas. Este tipo de actividades hay que hacerlas en lugares seguros. Hay que cuidarnos todos”, escribió este 9 de agosto de 2025 en su cuenta de X.

Esta información le puede interesar: Aquiles Alvarez pide formalmente a la Asamblea ser recibido por el Pleno

Un llamado urgente para los amantes de parapente en Guayaquil

El llamado de Aquiles Alvarez busca generar conciencia sobre la práctica de deportes extremos en zonas no adecuadas.

La persona que practicaba parapente en terranostra, se estrella con las cámaras de @segura_ep .

Gracias a Dios está bien, sin problemas.

Este tipo de actividades hay que hacerlas en lugares seguros.

Hay que cuidarnos todos. pic.twitter.com/BNcBDoGTvN — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 9, 2025

Aunque el parapente es una actividad fascinante que gana popularidad, no está exenta de riesgos. Un estudio brasileño, publicado en SciELO, Biblioteca científica electrónica en línea, reveló que más del 68 % de los pilotos ha sufrido algún tipo de lesión, principalmente en piernas, tobillos y espalda.

Lea más: Aquiles Alvarez reacciona a declaraciones de Daniel Salcedo

El aterrizaje representa el mayor riesgo, según la mayoría de reportes médicos. En Europa, investigaciones similares coinciden: el 60 % de los accidentes ocurre al tocar tierra.