Un Tribunal de Justicia declaró culpable a Roberto Campos Crespo, conocido como ‘El Martillador’, por el cruel asesinato de María Fernanda Fernández.

El crimen, que ocurrió en el barrio Lomas de Urdesa, en el norte de Guayaquil, conmocionó a la ciudad y al país debido a la brutalidad con la que el agresor acabó con la vida de su exenamorada.

La sentencia contra Campos llega 13 años después de cometido el crimen.

La noche del 4 de octubre de 2011, María Fernanda apareció sin vida en el baño del departamento que Roberto ocupaba en un condominio de Urdesa.

La autopsia reveló que la joven de 21 años fue víctima de decenas de martillazos que le fracturaron su cabeza.

Dentro de la audiencia, la parte acusadora presentó como pruebas un video en el que se observó a la pareja llegar al departamento, pero luego Roberto salió solo en un auto alquilado.

En su testimonio, la madre de la víctima manifestó que su hija habría sido acosada por su exenamorado.

El asesino estuvo prófugo durante 12 años, desde que cometió el crimen.

En abril de 2023 fue capturado por la Policía de Perú y extraditado a Ecuador.

De acuerdo con Fiscalía, los jueces sentenciaron este lunes 7 de octubre de 2024 a Campos a 25 años de cárcel, tras comprobarse que fue el autor del asesinato.

El caso no pudo tratarse por femicidio debido a que este delito fue tipificado en Ecuador en 2014, y el hecho se cometió tres años atrás.

La sentencia también incluye el pago de 100 000 dólares, como reparación integral a la familia de la víctima.



#ATENCIÓN | #Guayas: Tribunal acogió las pruebas presentadas por #FiscalíaEc y sentenció a 25 años de prisión –en el grado de autor– a Roberto Eliut C. C. por el #Asesinato de María Fernanda F. C., perpetrado el 4 de octubre de 2011 en Lomas de Urdesa, norte de #Guayaquil. pic.twitter.com/G5nlgbpA3n