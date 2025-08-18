La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, aseguró que no busca la Alcaldía de Guayaquil. Recalcó que su trabajo está centrado en la provincia y no en la administración municipal.

“Yo no estoy interesada en ser alcaldesa de Guayaquil. No porque no quisiera servirle a mi ciudad, sino porque estoy enfocada en ser prefecta del Guayas”, dijo a Teleamazonas.

Más noticias

Críticas al estilo de gestión del alcalde Alvarez

La prefecta respondió a las declaraciones del alcalde Aquiles Alvarez. Señaló que los guayaquileños ya conocen los insultos y calificativos desde el Municipio.

“Los berrinches no son cosa nueva, pero así no se administra una ciudad. Se la administra con madurez. Hay conflictos, hay problemas”, dijo.

Competencias ambientales en el centro del conflicto

Aguiñaga explicó que no buscó entrar en una confrontación con el Municipio. Sin embargo, recordó que la ley establece que la Prefectura ejecuta las competencias ambientales en Guayas.

“En vez de desgastarme en cosas que no tienen sentido, porque no ayudan a solucionar los problemas de los ciudadanos, nos dedicamos a lo importante: obras y atención a las denuncias”, señaló.

Avenida del Bombero, un punto crítico en Guayaquil

La prefecta mencionó que recibió denuncias sobre el colapso en la avenida del Bombero. Indicó que este problema no es nuevo y que ocurre también en otras zonas de la provincia.

“Ahora mismo el Municipio, en vez de contratar trols y ataques y supuestas puestas en escenas de cálculos políticos, debería responder”, manifestó.

Esta información le puede interesar: Marcela Aguiñaga habló de la Revolución Ciudadana justo antes de su boda

Aguiñaga pide respuestas al Municipio de Guayaquil

La autoridad provincial recordó que el Municipio debe contestar las alegaciones presentadas. “Que conteste sus alegaciones, tiene hasta mañana para hacerlo”, puntualizó.

Durante la entrevista, también se le consultó sobre los cuestionamientos al dragado del río Guayas. Aguiñaga confirmó que ese proceso está bajo la responsabilidad de la Prefectura.

Declaraciones de Aquiles Alvarez

Antes de las respuestas de Aguiñaga, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se refirió al accionar de la Prefectura. En un pronunciamiento del 14 de agosto, afirmó que la entidad asumió funciones que no le corresponden.

“No sabíamos que en Ecuador teníamos emperadores… y ahora, en Guayas, parece que alguien quiere jugar a emperadora.

La Prefectura ha decidido arrogarse funciones que no le competen —lo cual, para que no se olviden, está penado por la ley ecuatoriana— y, de paso, amenazan con usar maquinarias, combustible y personal pagado con recursos provinciales en un área de competencia exclusivamente municipal. Esto, señora Perfecta, se llama peculado, y la Contraloría tiene todo el derecho de iniciar las acciones correspondientes”, expresó.

Alvarez señaló además que la Prefectura debería enfocarse en caminos vecinales, limpieza de canales y en el dragado del río Guayas.

“En Guayaquil no vamos a desgastarnos en un debate político que ustedes quieren mantener en lo mediático. La ciudad sigue avanzando con obras y proyectos; si la Prefectura quiere pelear sola en el show mediático, que lo haga. Nosotros compareceremos en el proceso administrativo, aunque la Perfecta ya adelantó criterios insinuando que nos van a quitar el registro ambiental”, dijo.

El alcalde resumió tres puntos: que los asesores de la prefecta la llevaron a cometer un error jurídico, que la ciudad pierde porque la Prefectura frena obras, y que la propia Aguiñaga pierde porque quiere jugar a ser alcaldesa y actúa como marioneta del poder central.

Finalmente, Alvarez cerró con un mensaje en redes sociales: “Este es mi último tweet referente a este tema. En Guayaquil hay harto trabajo, no solo un paso a desnivel que trunca la Prefectura, ejecutando la persecución gubernamental a Guayaquil. Mientras otros juegan a la realeza para satisfacer sus egos, Guayaquil trabaja”.