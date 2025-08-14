Un video captó el mal accionar de un secretario judicial de Guayaquil que se negó a tramitar la detención de un sospechoso. El Consejo de la Judicatura se pronunció sobre el hecho.

Más noticias

Funcionario público se negó a tramitar la detención de un sospechoso en Guayaquil

Un policía acudió a la Unidad Judicial de Guayaquil, la noche de este miércoles 13 de agosto de 2025, para tramitar la detención de un ciudadano acusado de supuesta violencia intrafamiliar.

En el video se observa como el secretario se niega a recibir la documentación pese a estar dentro de su horario laboral.

“Son las 23:25 y trabajo hasta la medianoche. Yo me demoro media hora para sortear (el trámite) si no se me va el sistema“, comentó el funcionario público a un uniformado, que mostró su inconformidad por la actitud.

El policía solicitaba que se cumpla el debido proceso y formalice la detención. Sin embargo, el secretario lo minimizó por ser egresado de Derecho y no ser titulado como abogado; luego lo ignoró.

🟢#ATENCION •Un secretario judicial en Guayaquil se negó a tramitar una detención alegando que su turno estaba por terminar.



Esta acción provocó que el Consejo de la Judicatura iniciara un proceso disciplinario en su contra. Mientras se determina la sanción, fue trasladado a… pic.twitter.com/JtEoF94wo5 — Minuto & Medio (@MinMedio) August 14, 2025

Consejo de la Judicatura advirtió medidas disciplinarias para el secretario

Estas imágenes se viralizaron en redes sociales. Ante ello, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado.

La entidad afirmó que se adoptarán medidas disciplinarias contra el funcionario identificado como V.V.M., secretario de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, del sur de Guayaquil.

“El funcionario supuestamente se negó a cumplir un trámite judicial indispensable para formalizar la detención de una persona, en un caso de violencia intrafamiliar”, puntualizó el Consejo.

La institución informó que se solicitó de inmediato el traslado del secretario a otra dependencia judicial.

“Una vez concluido el proceso disciplinario, se determinará la infracción cometida y la sanción correspondiente conforme a la ley”, añadió.

Mario Godoy: ‘La justicia no tiene horarios’

La entidad calificó como “inaceptable” el comportamiento del servidor público y rechazó su accionar que debería “garantizar la atención judicial oportuna” y no irse en “contra del respeto a los usuarios y la institución”.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, también rechazó lo hecho por el secretario.

“El acceso a la justicia no está sujeto a horarios, nuestro deber es garantizar que todos reciban una adecuada atención, basada en los principios de celeridad y transparencia”, comentó en sus redes sociales.

Tras la circulación de un video en redes, donde un secretario de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, se niega a formalizar la detención de una persona en #Guayaquil, he dispuesto acciones disciplinarias inmediatas en contra de este… https://t.co/LrxYkSgtQk — Mario Godoy (@MarioGodoyEc) August 14, 2025

Daniel Noboa reaccionó al video viral

El presidente Daniel Noboa reaccionó al video del funcionario que se viralizó.

En su cuenta de TikTok difundió las imágenes acompañadas de la frase: “Todavía hay jueces corruptos, ja, todavía”.

¿No les parece que en Ecuador la justicia trabaja para el otro lado?, cuestionó en el mensaje.

Te recomendamos