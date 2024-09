En redes sociales se viralizó un video que muestra cómo un hombre es arrastrado sobre el capó de un vehículo por las calles de Guayaquil. A la supuesta víctima se la localizó siete días después.

En el video se observa un carro rojo que lleva a un hombre sobre el capó, mientras circula por la vía Perimetral.

A través de las redes sociales de Segura EP, se informó que se coordinó la atención médica y se trasladó a un hospital al ciudadano agredido, días antes, por un conductor en la Perimetral, tras un siniestro de tránsito.

Este mensaje lo replicó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien confirmó que localizaron a la víctima. “Finalmente, dimos con el afectado tras la brutal agresión en la Perimetral sobre un vehículo”, declaró el Alcalde.

Álvarez también enfatizó: “No descansaremos hasta dar con el responsable y que responda ante la ley. Aquí no se toleran abusos ni atropellos”.

Finalmente dimos con el afectado tras la brutal agresión en la Perimetral sobre un vehículo. Gracias al trabajo de Segura EP, aseguramos su atención médica y lo estamos asistiendo para que proceda a hacer la denuncia ante la fiscalía de manera correcta. No descansaremos hasta… https://t.co/B9YHmbsp3M

La temeraria acción del conductor imprudente quedó en un video ciudadano.

Las imágenes en las redes sociales muestran a un hombre que se aferraba al capó de un vehículo, mientras este iba a gran velocidad por la vía Perimetral, en Guayaquil.

Según información extraoficial, minutos antes del incidente, el hombre y el conductor chocaron, presuntamente. El afectado se bajó de su vehículo para reclamar los gastos del siniestro, pero el conductor ignoró sus pedidos e intentó huir.

Para impedir que escapara, el hombre se colocó frente al carro rojo. Sin embargo, el conductor aceleró sin tener en cuenta la vida del ciudadano.

Testigos relataron que, tras arrastrarlo varios metros, el conductor frenó bruscamente para provocar su caída. El hombre quedó herido a un costado de la vía y necesitó asistencia médica.

La alerta se reportó al ECU 911 el lunes 16 de septiembre de 2024. En el video también se aprecia que el lado frontal izquierdo del vehículo presentaba daños visibles, posiblemente relacionados con el golpe previo.

Terrible!!!

En un accidente de tránsito, el conductor del vehículo chocado se bajó a reclamar por los daños, el otro no quizo reconocer y el afectado se puso de frente al carro para que no se de a la fuga, pero al otro no le importó y se fue llevándoselo encima del Capot a lo… pic.twitter.com/Ozh44LXNW1