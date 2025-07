Guayaquil celebra sus 490 años de fundación este viernes 25 de julio de 2025. Uno de los eventos más importantes de la agenda es la Sesión Solemne de la Alcaldía, que se realiza en las calles Malecón Simón Bolívar y 9 de Octubre, a partir de las 17:00.

Sesión Solemne de la Alcaldía de Guayaquil

La Sesión Solemne de la Alcaldía de Guayaquil comenzó a las 17:10. El evento contó con la presencia del alcalde Aquiles Alvarez, concejales, autoridades locales e invitados.

El burgomaestre llegó pasadas las 16:45, en medio de centenares de ciudadanos que acudieron a festejar a la ciudad en este punto.

La sesión comenzó con el Himno Nacional de Ecuador, interpretado por la Banda Municipal de Guayaquil.

Entrega de condecoraciones a personas destacadas

La Alcaldía de Guayaquil entregó varias condecoraciones a ciudadanos destacados en sus actividades. Estas fueron las premiaciones municipales:

Mérito Científico

Fundación Amiguitos del Océano, por su trabajo en la concientización de la vida marina en Ecuador desde 2017, beneficiando a más de 20 comunidades.

Al mérito Cultural

Kléber Chica Zambrano , periodista deportivo y radiodifusor con más de 50 años en trayectoria. Fue docente universitario y gerente del Banco Central del Ecuador. Preside la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión ( AER ).

, periodista deportivo y radiodifusor con más de 50 años en trayectoria. Fue docente universitario y gerente del Banco Central del Ecuador. Preside la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión ( ). Luis Almeida, fundador de Radio Morena, catedrático universitario, exconcejal y asambleísta.

Mérito al Servicio Social

Cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Preside la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Participó en el Cónclave 2025.

Mérito Deportivo

Lucía Yépez , destacada en la Lucha Libre. En París 2024 obtuvo la medalla de plata en los 53 Kg

, destacada en la Lucha Libre. En París 2024 obtuvo la medalla de plata en los María Córdova , obtuvo la medalla de bronce en el Campeoanto Mundial de Apnea Indoor 2025 en Grecia.

, obtuvo la medalla de bronce en el Campeoanto Mundial de Apnea Indoor 2025 en Grecia. Felipe Caicedo , futbolista con una trayectoria internacional de más de 20 años. Fue seleccionado de Ecuador.

, futbolista con una trayectoria internacional de más de 20 años. Fue seleccionado de Ecuador. Esteban Dreer, exfutbolista argentino nacionalizado ecuatoriano. Destacado arquero y múltiple campeón nacional con Emelec.

Discurso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, inició su discurso a las 17:30, tras la entrega de condecoraciones.

Comenzó agradeciendo la presencia de las autoridades, invitados y ciudadanía.

“Hoy más que nunca estamos aquí, en este Guayaquil que es de todos. Celebramos una historia viva de más de 490 años de fundación”, mencionó.

Aseguró que Guayaquil aporta con más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador.

“La ciudad aporta tributariamente con más de 5 000 millones de dólares al Presupuesto General del Estado. A pesar de todos los problemas, representamos la tasa más baja de desempleo del país, siendo la ciudad más poblada, según datos del INEC”, comentó.

Desempleo en la ciudad y estragos de la pandemia

Pero advirtió que estas estadísticas no significan que Guayaquil esté bien, sino que “hay que seguir trabajando y no ser vagos“.

“Nos sigue preocupando el subempleo y la informalidad. Aquí en Guayaquil, en el país, la gente necesita trabajar y aquí se trabaja a pesar de los problemas”, comentó.

Recordó los estragos que dejó la pandemia de covid-19 y cómo la ciudad logró superar ese dolor colectivo.

“No podemos olvidar que, los que ahora dicen amar la ciudad, no solo la dejaron abandonada, seguían buscando modos de saquearla, olvidando que la realidad la viven todos ustedes tratando de llevar el pan todos los días a la mesa”, mencionó Alvarez.

Obra pública

Gran parte de su discurso de 30 minutos se centró en mencionar las obras realizadas en su gestión.

Mencionó varios proyectos, entre ellos: Sistema de transporte Troncal Cuatro, avance del quinto acueducto y cobertura de agua potable en sectores populares, regularización de terrenos con infraestructura en algunos lugares de la ciudad, campañas de seguridad y de salud.

También habló de la creación de la Tarjeta Guayaca, construcción de mercados, modernización de la Metrovía y rehabilitación de 1 400 kilómetros de vías. Así también, de lo realizado en turismo y la recuperación de parques.

Aquiles Alvarez: ‘Guayaquil genera cuatro veces más de lo que recibe’

Aquiles Alvarez aprovechó su intervención para reclamar supuestos pagos retrasados por parte del Gobierno.

“Siempre hay que decir la verdad y sin miedo, Guayaquil genera cuatro veces más de lo que recibe en asignaciones, pese a eso continuamos con la obra pública”, señaló.

“Este Gobierno dice que la pobreza disminuye, que estamos mejor, pero no paga a tiempo los recursos que son de ustedes. Que sepan que decidieron entregar sus recursos cuando lo crean conveniente”, añadió.

Sobre despidos masivos en el Gobierno

El Alcalde de Guayaquil también habló sobre los recientes despidos que hizo el Gobierno.

“¿Qué es el progreso para algunos? Es despedir en un solo día a 5 000 funcionarios públicos (…) Se les exige a profesionales metas institucionales, pero dándoles hospitales sin medicinas y escuelas con pisos de tierra”, dijo Alvarez.

‘No solo que no hacen ni una sola obra para beneficiar a nadie que no sea de su argolla, sino que además boicotean’

“Hay un grupo de personas que quieren disfrazarse de guayaquileños. Ellos creen que el gasto es inversión. No solo que no hacen ni una sola obra para beneficiar a nadie que no sea de su argolla, sino que además boicotean todo proyecto urbanístico”, añadió en su discurso.

“Sepan también que ni el centralismo de ayer ni el de hoy podrán quebrar lo Guayaquil ha decidido defender. Guayaquil no nació para callar, nació para liderar, gritar y luchar. Y que lo escuchen quienes callan por conveniencia”, finalizó el Alcalde.

Tras su intervención, el evento concluyó con el Himno a Guayaquil. Alvarez y las autoridades se retiraron del lugar.

En este lugar, se realizará un concierto con artistas internacionales y el lanzamiento de juegos pirotécnicos a partir de las 19:00.

Sesiones solemnes conmemoran los 490 años de fundación de Guayaquil

Por segundo año consecutivo, Guayaquil celebró el 25 de julio con dos sesiones solemnes, una ofrecida por la Alcaldía y otra por autoridades del Gobierno.

La conmemoración dividida se da por las diferencias que han mostrado en varias ocasiones el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el presidente de la República, Daniel Noboa.

En 2024, ambas autoridades, junto a sus equipos de trabajo, homenajearon a la ciudad por su cuenta. Este 2025 lo volvieron hacer.

Daniel Noboa participó de sesión solemne en la Gobernación

El mandatario Daniel Noboa visitó Guayaquil este viernres para participar de la sesión solemne que dio la Gobernación del Guayas, en su edificio ubicado entre las calles Malecón y Aguirre.

El encuentro contó con la presencia de autoridades locales, ministros y allegados al Gobierno.

Este acto se celebró en la mañana, a partir de las 11:30. Luego, el Presidente y sus acompañantes se trasladaron al Centro Cívico, en el sur de la ciudad, para continuar los festejos con un concierto.

