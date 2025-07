Ellos dejaron sus tierras y llegaron a Guayaquil por diversas razones. Algunos lo hicieron como parte de su trabajo, otros para reunirse con sus familias o como parte de la búsqueda de un sueño. Lo que estas cuatro personas tienen en común, es que todas fueron conquistadas por los encantos de una ciudad que este 25 de julio celebra sus 490 años de fundación.

Carlos Orellana (peruano), Ana Delia García (cubana), Miguel Moraga (chileno) y Yosué Hernández (venezolano) relataron a EL COMERCIO sus historias en la ‘Perla del Pacífico‘.

Más noticias

Carlos Orellana: ‘El guayaquileño se ha caracterizado por ser amable’

A sus 55 años de edad, Carlos Braulio Orellana Flores se siente más guayaquileño que muchos nacidos en la ‘Perla del Pacífico’. Es de Lima (Perú) y llegó a tierra porteña en 2004. Aquí enfrentó los recelos de algunas personas; estaba muy reciente el conflicto bélico entre Ecuador y Perú.

Pero pudo trabajar en su profesión como periodista y sacar adelante a sus dos hijos. Hoy, tras más de dos décadas en Guayaquil, solo tiene gratitud para esta tierra que acogió a su familia.

Vino a Guayaquil por su esposa, quien también es peruana; ella trabajaba en la urbe porteña. En ese entonces, viajaban entre la ciudad y Lima con sus hijos pequeños, para poder reunirse. Tomaron la decisión que, para estar juntos, él debía también radicarse en Ecuador.

“Era más fácil venirme a vivir acá, yo estaba solo en Lima. Renuncié a mi trabajo en el departamento de prensa del Congreso peruano y comencé de cero en Guayaquil”, relata el comunicador.

Esta es una ciudad de oportunidades. Así lo entendió Carlos, quien puso un local de comida peruana en la zona del Malecón 2000. Sin embargo, el negocio no funcionó. Se le abrieron las puertas en un periódico guayaquileño, donde trabajó por 11 años.

Recuerda que cuando llegó, le gustó el clima cálido. “Lima es fría en gran parte del año. Cuando llegué a Guayaquil, me atrapó el calor, me pareció agradable. Y también el orden que había en ese momento. Había pasos a desnivel, pistas anchas, a diferencia de Lima que es una ciudad caótica en el tráfico vehicular”.

También la comida lo conquistó, a pesar de la ‘rivalidad gastronómica’ entre Ecuador y Perú. “Yo disfruto de la comida de ambos países. A mí no me pregunten cuál es mejor, simplemente son diferentes“.

Carlos señala que cuando la gente viene de visita desde Perú, se queda impresionada por la modernidad de Guayaquil. “Les gusta la Aerovía, el Malecón 2000. Guayaquil es una urbe amable para los turistas, siempre se ha caracterizado por ser solidaria. El guayaquileño es una persona alegre, amable, que comparte”.

Finalmente, el periodista invita a la gente a que visite Guayaquil. “Por más que en los medios aparezcan situaciones violentas, hay que confiar. Si le tenemos miedo a todo lo que nos dicen, no vamos a terminar con este problema y estaremos perdiendo esa guerra contra la violencia. Hay que darle confianza a la ciudad, confiar en que las cosas van a solucionarse”.

El periodista peruano Carlos Orellana lleva 21 años en Guayaquil. Ha sido testigo del avance de la ciudad. Foto: Juan Carlos Holguín

Ana García: ‘Lo que más me gusta de Guayaquil es la libertad’

Cuando la doctora Ana Delia García López viajó desde Cuba hacia Ecuador, no estaba totalmente convencida. En 2007 trabajaba como médica en La Habana, pero accedió ante la insistencia de su entonces pareja, un médico ecuatoriano quien había ido a la isla para realizar una especialización en Cirugía General y Mastología.

Se enamoraron y decidieron iniciar una familia juntos. Ella decía que Cuba era el mejor sitio para criar a sus hijos. Pero él la convenció de irse a Guayaquil.

Hoy, ella no se arrepiente de su decisión, aunque tuvo que irse a escondidas de la isla pues en ese entonces, debía esperar 10 años luego de graduarse para poder marcharse. Ella obtuvo su título de Medicina en la Universidad de La Habana en 2002. Por eso no podía irse de forma legal.

El huir de la isla le acarreó una sanción de 10 años sin poder regresar. Pero Ana Delia considera que valió la pena. Actualmente, a sus 46 años de edad, está felizmente radicada en Guayaquil, donde ejerce su profesión.

Tiene tres hijos (dos de ellos nacidos en Cuba) y posee la ciudadanía ecuatoriana. Aunque ya no vive con el padre de sus hijos, mantiene una buena relación con él.

Se declara amante de la comida ecuatoriana y aprendió a cocinar la mayoría de platos, sobre todo de la Costa. “Soy especialista en guatita, caldo de bola y encebollado”, comenta para EL COMERCIO en su consultorio, ubicado en el norte de Guayaquil.

La médica ama a Guayaquil y cuando se inaugura un sitio turístico, es de las primeras en ir a conocerlo. Así hizo con la Aerovía. Pero confiesa que en ocasiones ha sentido discriminación de algunas personas, por ser extranjera. “Por eso trato de hablar como ecuatoriana. Cuando yo hablo despacio, nadie se da cuenta del acento“.

Sin embargo, en general, se ha sentido bien recibida y acogida. “En el medio médico, cuando se dan cuenta de que uno es cubano es bien visto”.

Algo que le resultó difícil fue el uso de ciertos términos muy guayaquileños. “Aquí tienen un nombre para objetos que en Cuba se llaman diferente”.

Con los pacientes fue complicado a la hora de hacerles preguntas. “Me decían que ‘el niño toma teta’, y para mí ‘teta’ es el seno. Aquí es el biberón. Pero ya me acostumbré“, comenta sonriente.

Cuando se cumplieron los 10 años de sanción sin poder ingresar a Cuba por haberse fugado, ella decidió ir de visita con sus hijos.

“Ahí sentí la diferencia cultural. Yo me acostumbré a la idiosincracia de los ecuatorianos, que es tan amable. En mi país no es así, allá todos fuman en público, acá no. A uno le va molestando eso. Por eso yo de Ecuador no me voy“.

La doctora Ana Delia afirma que el puerto principal es “una ciudad hermosa, moderna. Lo que más me gusta es la libertad, que no hay en mi país. Aquí si usted no tiene dinero se poner a vender limonada en el semáforo y con eso viveLa gente es muy amable”. (I)

La doctora Ana Delia García se marchó de Cuba en 2007 y afirma que nunca se irá de Guayaquil. Foto: Juan Carlos Holguín

Miguel Moraga: ‘Cuando llegué, engordé como 20 kilos por la comida tan rica’

Cuando Miguel Ángel Moraga Alcaíno viajó a Guayaquil en 2016 por asuntos laborales, no sospechaba que la ciudad lo seduciría. Hoy, nueve años después, este ciudadano chileno está radicado en la urbe porteña, a punto de casarse con una ecuatoriana.

El lunes 28 de julio cumplirá 38 años de edad. En diálogo con EL COMERCIO, recuerda la primera vez que salió del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cuando recién llegó a Ecuador.

“Sentí que el calor me golpeaba con fuerza, uno viene fresquito. En ese momento me pregunté adónde me había venido a meter“, comenta sonriendo.

Viene de la comuna El Bosque, región metropolitana de Santiago de Chile. Es Ingeniero en ejecución en informática y la empresa en la que labora lo envió a Ecuador para hacer un trabajo con una entidad bancaria.

En ese entonces trabajaba tres meses, regresaba tres semanas a Chile y volvía a Ecuador. Pero en 2018 tomó la decisión de quedarse a vivir en Guayaquil.

Miguel reconoce que fue difícil al inicio. “Acá me ahogaba, duraba días agripado porque entraba a la oficina con el aire acondicionado al máximo y al salir estaba en el calor. Al final pensé que vivir solo me haría más independiente, capaz de afrontar otras situaciones en la vida. De ahí nació la idea de quedarme a vivir en otro país. No me arrepiento para nada”.

Le encantan la fauna y flora de Guayaquil. “En época de lluvia ves toda la montaña verde, la vegetación se vé por todas partes y es de diferentes tipos”.

En cuanto a la fauna, le encantan las aves. En un centro comercial de la vía a Samborondón conoció las garzas y en su casa amanece y anochece con bandadas de pericos, que lo deleitan con su peculiar sonido.

Miguel Moraga también agradece que en Guayaquil se reencontró con la religión católica. “Yo soy bautizado e hice mi confirmación en Chile, pero después no volví a misa. Ecuador es un país bastante católico y agradezco mucho haberme acercado de nuevo a la religión”.

Se declara amante de la gastronomía guayaquileña. Le encanta el tigrillo y su plato favorito es el encocado de camarón, aunque entre semana suele comer encebollado. “Cuando llegué me quedaba en un hotel y el desayuno era buffet. Había una carne picada con arroz, eso para mi en Chile era un almuerzo. Pero aquí era el desayuno y luego almorzaba. Engordé unos 20 kilos”, comenta riendo.

Sabe que ya no se irá de esta ciudad, que lo atrapó con sus encantos. En octubre próximo su familia vendrá de visita y está ansioso por mostrarles su nuevo hogar. “Guayaquil es una ciudad muy bonita y su clima hace que todos sean muy energéticos y amistosos. El frío te vuelve más reservado. Aquí eres bien recibido adonde vayas, es algo muy bonito”. (I)

Miguel Moraga vino a Guayaquil en 2016 desde Chile por asuntos de trabajo. Aquí lo conquistaron la ciudad y una ecuatoriana, con quien pronto se casará. Foto: Juan Carlos Holguín

Yosué Hernández: ‘Guayaquil es una ciudad que brinda muchas oportunidades’

Hazael Yosué Hernández es un experto en mecánica automotriz. Desde pequeño aprendió del tema y fue perfeccionado sus conocimientos con cursos y talleres. Sabe de motores, repuestos, arreglo de frenos, rótulas, bujías y todo lo relacionado a los vehículos.

Gracias a eso se ha destacado en Guayaquil dentro de su ramo. Su sueño es tener su propio taller en la urbe porteña, que le abrió las puertas en 2017. A sus 35 años de edad esos son sus planes, motivado por una ciudad que ya considera como suya y en la que ve oportunidades para emprender.

Él es venezolano. Recuerda que en su tierra tenía su propio negocio, pero luego de dos años el trabajo se puso difícil y decidió aceptar la invitación de un amigo que estaba en Guayaquil, adonde llegó acompañado de su esposa.

“Vine a probar por un tiempo y me fui de largo. Finalmente me quedé viviendo en esta bella ciudad“, comenta mientras revisa el motor de un Haval en el taller donde labora, en el norte de Guayaquil.

Yosué recuerda que cuando llegó a la ciudad le impactó el calor, aunque la temperatura es parecida a su natal Valencia, de donde salió hace ya 8 años. Empezó a moverse en su campo de trabajo y conoció a gente buena, “aunque también algunos tienen un poco de recelo. Pero en general ha sido una grata experiencia con la gente de Guayaquil, que es muy amable y acogedora”.

De la urbe porteña destaca su comida, que considera muy buena. “La comida de mar es mi favorita, el pescado, los mariscos. Todo es delicioso“.

Yosué afirma que en Guayaquil existen las condiciones para buscar sus sueños. “Debo aprovechar que tengo la edad y las fuerzas para eso. La ciudad se presta para estas oportunidades y se puede lograr. Esta es una ciudad que lo tiene todo y es el momento para aprovechar, para ponerse metas que sí se pueden lograr”. (I)

Yosué Hernández es un experto mecánico y sueña con poder tener su propio taller. Considera que Guayaquil es una ciudad de oportunidades. Foto: Juan Carlos Holguín

Te recomendamos