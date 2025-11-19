Guayaquil vivirá el 28 de noviembre de 2025 uno de los ejercicios de emergencia más destacados del año. La jornada busca medir cómo responde la ciudad -instituciones y ciudadanía- ante un evento de gran magnitud. La actividad fue presentada por SEGURA EP junto con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Más noticias:

Guayaquil activa un megasimulacro sísmico 2025 para medir su reacción ante emergencias

Alex Anchundia, gerente general de SEGURA EP, explicó que el Simulacro Cantonal de Terremoto 2025, busca evaluar la capacidad de los Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos y fortalecer la actuación de los primeros respondientes. Arrancará a las 10:30.

La ciudad activará 247 comités formados y equipados con una inversión municipal de 70 000 dólares.

En total participarán 503 instituciones y más de 110 000 personas distribuidas en distintos puntos estratégicos.

Lee más: Guayaquil 2025 y la reflexión sobre su identidad

Escenarios de rescate y pruebas en sitios clave

El simulacro incluirá cuatro escenarios diseñados para medir habilidades y tiempos de reacción.

Uno de ellos se desarrollará en la Aerovía, donde el Cuerpo de Bomberos ejecutará un rescate vertical dentro de una cabina, con apoyo de vehículos hidráulicos para trasladar a las víctimas simuladas hacia áreas de atención prehospitalaria.

Otro escenario se activará en el túnel del Cerro del Carmen, donde se recreará un incendio vehicular.

Bomberos intervendrán con sus unidades especializadas para espacios confinados y equipos técnicos de apoyo.

Además, instituciones públicas y privadas realizarán una evacuación rápida y masiva desde edificios y zonas estratégicas, mientras los comités comunitarios pondrán en marcha sus protocolos internos para medir coordinación, comunicación y tiempos de respuesta.

Te puede interesar: Guayaquil quiere que ‘caigas y pases belleza’ con su hospitalidad y alegría

Movilidad y cierres viales durante el simulacro

La ATM anunció que aplicará cierres viales temporales en los sectores donde se desarrollen las maniobras. El personal cuenta con rutas predefinidas y procedimientos coordinados con el resto de instituciones del eje de seguridad, con el fin de garantizar un operativo ordenado y seguro para los participantes y transeúntes.

Llamado a la ciudadanía durante el simulacro

Las autoridades pidieron a los habitantes de Guayaquil revisar sus planes familiares de emergencia y sumarse al simulacro. El objetivo es reforzar la preparación colectiva y avanzar hacia una ciudad más resiliente frente a posibles eventos adversos.