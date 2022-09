Furgón se volcó en la vía a Daule, al norte de Guayaquil

Un furgón se volcó sobre un puente a denivel en el kilómetro 12 de la vía a Daule, al norte de Guayaquil. Foto. Cortesía ATM

Redacción Guayaquil (I)

El siniestro se registró alrededor de las 07:30. Un furgón cargado con balanceado perdió el sistema de dirección y se volcó en lo alto de un puente a desnivel en el kilómetro 12 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil.

El camión, que circulaba en sentido norte-sur, quedó volteado sobre el costado derecho y con el frente en sentido opuesto al de circulación vehicular. El volcamiento provocó congestión y movilidad reducida en el sector la mañana de este miércoles 14 de septiembre de 2022, pues se cerró uno de los tres carriles en el paso a desnivel.

Sobre las 09:10 la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) limitó de forma momentánea toda la circulación en el puente a desnivel, ubicado a la altura de la avenida Gomez Lince. Una grúa llegó hasta el lugar para remolcar al furgón y volver a posarlo sobre sus neumáticos.

Furgón perdió sistema de dirección

El conductor del pequeño camión reportó a los medios una falla mecánica. “Se rompió la dirección y no pude controlar el camión, me volqué. Venía con mis compañeros, pero afortunadamente no se registraron heridos”, dijo.

En el volcamiento del furgón tampoco se vieron involucrados otros vehículos. La vía a Daule es una de las siete avenidas que concentra el mayor número de siniestros graves en Guayaquil; está en el quinto lugar y suma el 5% de todos los fallecidos en las vías de la urbe, durante el primer semestre del año.

Las tres vías con más incidencias viales son la Perimetral (que conecta norte y sur) y las avenidas Causarina y Narcisa de Jesús, también al norte.

Solo el pasado fin de semana -del 9 al 11 de septiembre-, la ATM reportó 106 siniestros de tránsito en Guayaquil, 37 de ellos graves. El saldo fue de cuatro fallecidos, 31 personas lesionadas y 15 aprehendidos para las investigaciones. Entre las principales causas de los siniestros de tránsito están la distracción al conducir, no respetar señales de tránsito y conducir a exceso de velocidad, según la entidad.

