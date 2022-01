Empate, lluvia y apagón apagaron festejos en Guayaquil

En varios puntos de Guayaquil la falta de luz impidió que los aficionados sigan el partido Ecuador vs. Brasil. Fotos: Redes Sociales

Redacción Guayaquil (I)

Un corte de energía eléctrica debido a una falla en una estación la periferia de Guayaquil y una insistente lluvia apagaron las ganas de festejar el empate entre Ecuador y Brasil, por las eliminatorias para el mundial que se disputará a fin de año.

En varios puntos de la ciudad la falta de luz impidió que los aficionados sigan el partido por radio o mediante la aplicación que tiene los derechos para hacerlo.

A esto se sumó una constante lluvia que obligó a los hinchas de la selección a buscar la forma más rápida para retornar a sus casas.

“Mejor me quedé en casa y no salí a verlo en un local. Encima empató, no hay nada para celebrar”, aseguró Jorge Delgado.

Los habitantes de Guayaquil adquirieron recientemente el hábito de salir lo estrictamente necesario, por miedo a contagiarse del coronavirus o ser víctima de la ola de violencia que azota a la urbe. Esto hace que muchas veces las calles de la ciudad luzcan abandonadas.

Algunos restaurantes hicieron el esfuerzo de contratar el partido y ofrecer combos de bebidas y bocadillos, pero señalaron no tener la afluencia deseada.

“Por poco y nos quedamos con todo listo, vino poca gente”, dijo Michelle, camarera de un local ubicado al norte de la ciudad.