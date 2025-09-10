El paso elevado de Los Ceibos, en la avenida del Bombero, se convirtió en el centro de un conflicto entre el Municipio de Guayaquil, la Prefectura del Guayas y el Ministerio de Ambiente.

Durante dos meses, la obra permaneció detenida y rodeada de acusaciones sobre supuestos impactos ambientales y presiones políticas. Este miércoles 10 de septiembre de 2025 la disputa cambió de rumbo.

Suspensión del paso elevado de Los Ceibos en Guayaquil

En julio de 2025, el Ministerio de Ambiente reclasificó la construcción como de “alto impacto” y ordenó detenerla.

Según la cartera, existían denuncias ciudadanas sobre posibles daños en la zona. Con esa disposición, la Prefectura abrió un proceso sancionador contra el cabildo y notificó la suspensión de los trabajos.

Decisión de la Prefectura sobre el paso elevado

Este miércoles 10 de septiembre, la prefecta Marcela Aguiñaga anunció el archivo del expediente.

Explicó que su institución pidió al Ministerio informes técnicos y aclaraciones sobre los riesgos de la obra, pero nunca recibió respuesta.

Ante esa falta de información, la Prefectura resolvió mantener en firme el registro ambiental que posee el Municipio y levantar la medida de suspensión.

“La decisión se basa en hechos técnicos y no en presiones políticas”, aseguró Aguiñaga.

Reacción del alcalde Aquiles Alvarez

El alcalde Aquiles Alvarez celebró la resolución y afirmó que el cabildo presentó toda la documentación que validaba el proyecto.

Consideró que el proceso administrativo demostró la legalidad del registro ambiental.

El paso elevado debía entregarse en noviembre de 2026, pero el tiempo perdido obligará a extender los plazos. “Lo triste es haber perdido tiempo valioso. Triplicaremos esfuerzos para culminar lo antes posible”, expresó.

Qué significa para Guayaquil la reactivación del paso elevado

El proyecto busca descongestionar el tránsito en la vía a la Costa, uno de los accesos más utilizados de Guayaquil.

La suspensión de julio generó un enfrentamiento institucional entre el Municipio de Guayaquil y la Prefectura de Guayas que ahora llega a un nuevo capítulo.

Con la resolución de la Prefectura, el Municipio queda habilitado para reanudar los trabajos y avanzar en la construcción de la obra, considerada clave para mejorar la movilidad en el sector de Los Ceibos.