Una alerta por una persona con las extremidades atrapadas en una máquina industrial movilizó a los equipos de emergencia hasta una fábrica de hielo ubicada en el Bloque 5 de Bastión Popular. El hecho se reportó este miércoles, 17 de diciembre de 2025.

El reporte activó una respuesta de los organismos de socorro, que acudieron al sitio para atender la situación y evitar mayores complicaciones.

Los Bomberos de Guayaquil, a través de su cuenta de X, informaron que los equipos de emergencia despacharon dos unidades de rescate: una unidad de combate y una ambulancia.

Ambas llegaron al lugar para ejecutar las labores de liberación y brindar atención médica al afectado. La coordinación permitió intervenir en un entorno industrial que representaba riesgos adicionales.

#BCBGInforma | Atendimos alerta de persona con extremidades atrapadas en una máquina industrial. La emergencia se produjo en una fábrica de hielo, en el Bloque 5 de Bastión Popular.



El proceso para la liberación

Una vez en el sitio, los rescatistas iniciaron las maniobras para liberar al hombre atrapado. El personal especializado aplicó técnicas de rescate industrial con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones mayores durante el procedimiento. Las labores se desarrollaron de forma controlada, considerando la complejidad de la maquinaria y el estado del paciente.

Tras la liberación, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar. El equipo médico evaluó las condiciones del afectado, estabilizó sus signos vitales y aplicó los protocolos correspondientes para este tipo de emergencias.

Posteriormente, los paramédicos trasladaron al paciente en ambulancia hasta una casa de salud, para la atención médica especializada.

Las autoridades no informaron detalles adicionales sobre la identidad del afectado ni sobre la gravedad de sus lesiones, pero confirmaron que el traslado se realizó de manera oportuna.