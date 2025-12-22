ATM ajusta horarios del transporte y coordina cierres parciales en Guayaquil por Navidad y Fin de Año

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que, debido al intenso movimiento comercial y a las actividades de esparcimiento por las fiestas de Navidad y Fin de Año, se ajustarán los horarios de transporte y se coordinará cierres parciales en el transporte público de Guayaquil.

Más noticias:

Los horarios de transporte y los cierres parciales anunciados por la ATM en Guayaquil por Navidad y Fin de Año

La circulación y movilidad en Guayaquil presentarán ligeras modificaciones, tanto en el transporte público como en la gestión vial.

Horarios especiales del Sistema Metrovía

El miércoles 24 de diciembre, las troncales del Sistema Metrovía iniciarán operaciones a las 05:30 y la última unidad saldrá a las 21:00 desde las terminales.

El jueves 25 de diciembre, el servicio funcionará de 06:00 a 21:00.

El 31 de diciembre, las unidades operarán de 05:00 a 21:00, mientras que el jueves 1 de enero el servicio se activará desde las 07:00 y se mantendrá hasta las 21:00.

Le puede interesar: Plantón se realiza en Complejo Judicial a la espera del fallo en el caso Las Malvinas, en Guayaquil

Durante el feriado del 2 al 4 de enero, los buses troncalizados y alimentadores circularán de 06:00 a 21:00.

En el caso del transporte urbano, las unidades circularán conforme a la demanda de cada ruta y a lo establecido por sus operadoras o cooperativas.

Funcionamiento de la Aerovía

El servicio de la Aerovía concluirá a las 20:00 los días 24 y 31 de diciembre.

En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero se reanudará desde las 10:00 y operará hasta las 21:30.

Soporte vial por la Ruta de Monigotes Gigantes

La ATM brindará soporte vial durante la Ruta de Monigotes Gigantes, que se desarrolla en 12 puntos aprobados por la Municipalidad para la ocupación de la vía pública.

Las figuras se exhiben en sectores como Huancavilca entre la 16 y la 17; la 16 entre Medardo Ángel Silva y Capitán Nájera; la 15 y Alcedo; la 16 y Pedro Pablo Gómez; la 16 y Capitán Nájera; la 20 y Capitán Nájera; Alcedo entre la 15 y la 16; Medardo Ángel Silva entre la 15 y la 16; la Décima y Ayacucho; la 16 y Ayacucho; Capitán Nájera y la 15; y Febres Cordero entre la 15 y la 16.

Asimismo, se mantendrá la coordinación del tránsito a lo largo de la calle 6 de Marzo, por la tradicional venta y exhibición de monigotes, así como en los alrededores del Centro Comercial Albán Borja y en la avenida Eduardo Solá Franco, principal de Florida Norte.

Más noticias: Aquiles Alvarez reaccionó a la negación del Sercop por el contrato de la terminal terrestre de Guayaquil

Recomendaciones a conductores

En estas zonas no se realizarán desvíos para el transporte público.

Sin embargo, ante el incremento de peatones, la ATM recomienda a los conductores tomar vías alternas, respetar los límites de velocidad y conducir con precaución para garantizar la seguridad vial.

Información extra: Guayaquil

Te recomendamos