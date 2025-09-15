Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, se pronunció sobre la eliminación del subsidio al diésel anunciada por el Gobierno de Daniel Noboa. El funcionario dio detalles de qué pasará con el pasaje en la ciudad.

Más noticias

Alcalde de Guayaquil descartó alza de pasajes

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rechazó un posible aumento en las tarifas del transporte urbano. Argumentó “que los ciudadanos no deben cargar con las consecuencias de las decisiones del Gobierno”.

“Los guayaquileños no van a pagar por ninguna mala decisión del Gobierno. Más aún con esta economía totalmente afectada, así que la decisión es: no se sube el pasaje y eso ya lo saben los transportistas en Guayaquil”, afirmó, en respuesta a declaraciones del ministro de Transporte, Roberto Luque, en una entrevista en Ecuavisa.

Aquiles Alvarez propuso dos categorías de transporte

En un video difundido en sus redes sociales, Alvarez detalló que el municipio trabaja en una planificación que contempla dos categorías de transporte: popular y ejecutivo.

Según sus declaraciones, la clase popular mantendría la tarifa actual de 30 centavos de dólar; mientras que la ejecutiva, de carácter opcional, podría costar 45 centavos.

El Municipio no va a ser cómplice de que las malas decisiones del gobierno terminen golpeando al bolsillo de la gente.



Que quede claro: no habrá incremento del pasaje. pic.twitter.com/W8KA791fJY — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 16, 2025

Sin embargo, esta última tarifa estaría sujeta a la aprobación del Concejo Municipal y a una inversión significativa por parte de los transportistas en nuevas unidades equipadas con aire acondicionado y wifi, explicó.

“Para que eso se aplique, primero que nada tendría que terminar de socializarse (…) y los transportistas tendrían que hacer una inversión importante para nuevas unidades”, precisó.

‘El Municipio no va a ser cómplice de las malas decisiones del Gobierno’

El burgomaestre reconoció los desafíos que enfrentan los transportistas, como el aumento en los costos de mantenimiento, lubricantes, llantas y baterías. No obstante, enfatizó que la prioridad es el bienestar de los guayaquileños, cuya economía está “totalmente golpeada”, dijo.

“El Municipio no va a ser cómplice de que las malas decisiones del Gobierno terminen golpeando al bolsillo de la gente. Que quede claro: no vamos a subir por nada del mundo el pasaje”, reiteró Alvarez.

Sobre la posibilidad de compensar a los transportistas, Álvarez explicó que, aunque el municipio cubre 15 centavos en el sistema de Metrovía mediante la tarjeta, extender esta medida al transporte urbano, con 1,6 millones de usuarios diarios, es inviable debido a las limitaciones financieras.

“Nos encantaría compensar unos 15 centavos en el transporte urbano, pero es imposible, no dan las finanzas del municipio para eso”, señaló.

Alcalde instó al Gobierno a ‘resolver sus temas’

En la actualidad existen casi 2 600 buses urbanos en Guayaquil, de los cuales solo el 5% podría acogerse a la clase ejecutiva en un futuro, explicó Alvarez.

Finalmente, el alcalde instó al Gobierno Nacional a resolver sus propios problemas sin trasladar la carga a los ciudadanos.

“Señor ministro, señores del Gobierno, arréglense con sus temas. No le pasen esto a los guayaquileños que están totalmente golpeados en su economía”, concluyó.

Ministro de Transporte confirmó que compensación a transportistas será temporal

Estas declaraciones fueron una respuesta a lo comunicado por Roberto Luque en una entrevista, este lunes 15 de septiembre.

El ministro detalló que la compensación económica que recibieron más de 1 600 transportistas en Ecuador será temporal; esto, tras la decisión eliminar el subsidio al diésel.

El bono incluye un pago de 400 a 1 000 dólares durante ocho meses, con la opción de extenderlo a 12 meses.

Luque aseguró que tras este tiempo, los transportistas deberán coordinar con los GAD alguna nueva compensación o incremento de tarifas.

Te recomendamos