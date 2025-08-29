Un nuevo operativo de control se desarrolló este viernes 29 de agosto de 2025 en los exteriores del hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. En la acción participaron más de 130 funcionarios de Segura EP, la Dirección de Justicia y Vigilancia, la Policía Nacional y el Ejército.

Retiro de carpas frente al hospital Monte Sinaí, en Guayaquil

Durante la intervención, los equipos de control recorrieron las inmediaciones del hospital para dialogar con comerciantes autónomos no regularizados.

El objetivo, según Segura EP, fue alcanzar un acuerdo para que retiren voluntariamente las carpas y estructuras instaladas en la vía pública.

La entidad recordó que la normativa prohíbe ocupar los alrededores de los centros de salud con actividades comerciales, debido al alto flujo de personas que acude diariamente a estos lugares.

Decomiso de medicamentos en operativos anteriores

Este operativo se suma a otro realizado el miércoles 27 de agosto en el mismo sector. En esa ocasión intervinieron la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), la Gobernación del Guayas y la Policía Nacional.

El resultado fue el decomiso de más de 1 000 medicamentos que presentaban irregularidades. Entre ellos estaban fentanilo y clonazepam, productos de uso controlado que eran comercializados sin autorización en plena vía pública.

Controles municipales en hospitales de Guayaquil

El Municipio informó que mantiene controles permanentes en distintos centros de salud de la ciudad. Además del hospital Monte Sinaí, las intervenciones también se realizan en los alrededores de los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo.

El cabildo señaló que estos operativos buscan mantener las aceras despejadas y ordenar el espacio público frente a hospitales que concentran una alta afluencia de pacientes y visitantes.

