En Guayaquil se habilitan más tumbas

Ocho días lleva desa­parecido el cuerpo de Óscar Paqui. Su esposa Kyra no sabe dónde buscarlo. El 3 de abril pasado falleció en el Hospital Guasmo Sur, en Guayaquil. En esa casa de salud lo había visto con vida dos días antes, tras ser diagnosticado con covid-19.

Desde entonces, la mujer ha pedido su cuerpo para poder despedirse, pero no lo ha conseguido. Hasta el miércoles pasado ella permaneció en los exteriores del hospital, a la espera de repuestas. Contó a este Diario que entró a la morgue y tampoco tuvo suerte. “Nadie sabía nada, solo me dijeron que se fue en el grupo de los fallecidos que está enterrando el Gobierno”, narró la mujer desde su casa, en Bastión Popular.



El jueves se trasladó a Pascuales, una parroquia urbana del norte de Guayaquil. Allí se habilitó el denominado Campo Eterno, lugar en donde la Fuerza de Tarea realiza los sepelios de los fallecidos recogidos de domicilios y hospitales. “Pregunté si tenían un listado de las personas que llegaban a ese sitio y solo me dijeron que toda la información está en una página de Internet”, dijo.



El sitio web al que se refiere Kyra es www.coronavirusecuador.com y fue habilitado por el Estado para que las familias pudieran consultar el cementerio y el lugar dónde fueron sepultados sus seres queridos. Pero los datos de Óscar no están en ese portal. “No se encontraron resultados”, aparece en la página tras digitar su cédula y su nombre.

Familiares de una víctima llegan con el ataúd de cartón a Parque de la Paz, en el norte. Foto: AFP



El mismo mensaje les rebota a otras cuatro familias que también buscan los cuerpos de sus seres queridos. Ellos también dicen que el Estado se encargó de los sepelios y no saben dónde fueron sepultados. “Solo queremos saber si ya fueron enterrados o dónde los tienen”, comentó un joven que busca a su tío hace cinco días.



Jorge Wated, encargado de la Fuerza de Tarea, informó ayer que “para tranquilidad de los familiares, todo fallecido enterrado en Campo Eterno está siendo georreferenciado para la exacta identificación física”. Además, indicó que las tumbas llevarán una placa de mármol con nombres y apellidos.