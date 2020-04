Guayaquil no está lista para nueva etapa; todavía enfrenta crisis sanitaria

LEA TAMBIÉN

Guayaquil, la ciudad más golpeada por la pandemia de covid-19 en el país, aún no está lista para retornar a una “nueva normalidad”. Así lo indica el vicealcalde Josué Sánchez, quien explica que por ahora desde el Cabildo se trabaja en un manual y la aplicación de medidas sanitarias a través de ordenanzas.

“Hemos visto la dificultad que ha existido en el control de la cuarentena. ¿Cómo cree que reaccionará la gente cuando le digan que puede salir, con distanciamiento social? Nosotros no lo apoyamos”, dijo en relación al plan del régimen.



Desde el Gobierno se anunció una transición paulatina del aislamiento al distanciamiento social, a partir del 4 de mayo. La decisión se basa en indicadores de la reducción de las consultas de emergencia, según autoridades.



El domingo 26 de abril del 2020, el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, recalcó que las restricciones continúan y que el semáforo permitirá identificar si las condiciones mejoran en los próximos meses. “No hay ninguna modificación. Esta es una prueba de reinserción laboral más no una reinserción social”.



Algunos gremios insisten en que la medida es apresurada. El vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas, Javier Carrillo, asegura que no se puede avizorar un cambio de estrategia al menos durante las próximas dos semanas. “Ni siquiera hemos controlado la primera meseta”, advierte.



Esta asociación pidió al Régimen y al Municipio que se mantenga el confinamiento. El domingo, a través de las redes sociales, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció que solicitó una evaluación y recomendaciones a varios frentes de profesionales. “Tomaremos las decisiones más acertadas, basadas en criterios técnicos”, dijo.

He solicitado a la mesa técnica una evaluación y recomendación, desde los varios frentes profesionales que la conforman.



Hasta el pasado jueves, cuando fue la última actualización de estadísticas del Ministerio de Salud por cantones, Guayaquil agrupaba el 49,8% del total de casos confirmados del país.



La ciudad tampoco logra superar la crisis sobre la identificación de los fallecidos. El Comité Permanente por la Defensa de los DDHH ha recopilado 11 denuncias de familias que no encuentran los restos de sus seres queridos, algunos incluso desde mediados de marzo.



Fuera de las estadísticas del Gobierno, el vicealcalde agrega que las brigadas municipales siguen identificando nuevos casos. Por semana, en promedio, registran unas 2 500 atenciones; de ellas, el 30% es por síntomas leves, moderados o graves de covid-19.



El manual que elabora el Cabildo porteño se basa en protocolos aplicados en Wuhan y Shanghái (China), según Sánchez. También que están acogiendo protocolos propuestos por las cámaras de Comercio, Industrias y de la Construcción. “La idea es que los comercios vuelvan a funcionar, con servicios a domicilio; que las industrias apliquen medidas de bioseguridad y control de sus colaboradores, y que la construcción se reactive, bajo protocolos sanitarios, prendas de protección, pruebas rápidas, horarios diferenciados para no colapsar el transporte”.

Gremios como la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas ha empezado a capacitar a sus asociados con medidas sanitarias y bioseguridad. “Sabemos que tendremos que reconfigurar la estructura de negocio, con operaciones a través de llamadas telefónicas, plataformas digitales o páginas web”, dijo su representante, Francisco García.