Terminal terrestre de Guayaquil cerró sus boleterías a las 21:00; viajeros confundidos por la restricción de movilidad

Las boleterías de la Terminal Terrestre de Guayaquil cerraron sus actividades a las 21:00 del lunes 21 de diciembre de 2020. Las medidas aprobadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal limitaron sus servicios y generó confusión en los viajeros que no conocían a detalle las disposiciones.

La Fundación Terminal terrestre informó que, cumpliendo las resoluciones del COE local, la terminal solo atendería hasta las 21:00. Pese a que el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno establece que el toque de queda se aplica desde las 22:00 hasta las 04:00.



Unos usuarios llegaban con la idea de comprar pasajes para viajar en la noche, pero su entrada fue restringida. En las puertas de acceso, personal de seguridad solo permitían el ingreso de personas que compraron boletos con anterioridad.

Las dos terminales terrestres de Guayaquil funcionarán de lunes a domingo de 05:00 a 21:00 hacia las 23 provincias del país y a los otros cantones de Guayas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



Personal de la Terminal Terrestre informaron que la decisión les tomó por sorpresa a los transportistas. Por eso, decidieron activar canales de comunicación con todos los representantes de las rutas. A los conductores se les informó que el último bus podía salir a las 21:00. También se detalló que podían operar con el 75% de su capacidad.



En el caso de viajes largos como Guayaquil - Quito, los buses sí están autorizados a transitar en horarios de toque de queda. Es decir, la gente sí puede viajar en las noches.

En el caso de personas que necesitan hacer trasbordos, las empresas piden que tomen en cuenta los horarios, pues si llegan pasadas las 21:00 no van a poder encontrar boletas en los terminales. Eso por ejemplo sucedió con Carlos Realpe, un hombre que llegó a Guayaquil a las 21:00 desde Machala. A su arribo intentó comprar un boleto a su natal Chone (Manabí), pero no encontró servicio en las ventanillas.



“No sé qué voy hacer, yo no tengo para pagar un hotel. En Machala no me dijeron nada sobre el cierre de las boleterías”, dijo mientras esperaba con su maleta en el interior de la terminal terrestre.

El COE nacional anunció un estado de excepción que contempla un toque de queda desde las 22:00 hasta las 04:00. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



Algo similar le ocurrió a Jhon Mecías. Él también llegó a las 21:30 a Guayaquil. Dice que trabaja en una camaronera de Machala y por Navidad quería llegar a Santa Elena, pero tampoco encontró boletos. “Me tocará dormir aquí en el terminal e irme mañana temprano”, dijo.



Personal del Terminal indicó que están preparando un protocolo para reducir las aglomeraciones en las horas de la mañana y tarde. Ellos piensan que con el cierre temprano de los servicios las personas llegaran con fuerza en los horarios permitidos. Para esto ya tienen un sistema de cámaras que vigilan la temperatura y el uso de mascarillas.