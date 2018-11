Taxistas bloquearon avenida Simón Bolívar, en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Alrededor de unos 400 taxistas amarillos se apostaron a lo largo de la avenida Simón Bolívar, en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil. Sus propietarios reclamaron en la Gobernación del Guayas una supuesta falta de control al taxismo cuyo servicio se presta de forma informal o a través de plataformas extranjeras.

La jornada se registró cerca del mediodía de este viernes 16 de noviembre del 2018. El grupo copó tres de los cuatro carriles de la avenida, ocasionando tráfico vehicular, lo que tuvo que ser controlado por agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).



“El pasado 6 de noviembre ya hicimos una marcha pacífica y la gobernadora Juana Vallejo nos ofreció cumplir con la Ley para los taxis ilegales, pero no ha cumplido, si no se cumplen nuestros reclamos legales seguiremos en las marchas”, dijo Segundo Paucar, presidente de la cooperativa Atalaya.



A su criterio, el trabajo de taxistas informales perjudica a los más de 12 000 legalizados y reconocidos por la ATM. Ellos fueron recibidos por el Jefe Político del cantón, Richard Gómez, con quien analizaron los reclamos.



Esta paralización se registra un día después de que 24 agrupaciones de taxismo considerado informal paralizaran sus actividades. Con sus vehículos bloquearon desde las 07:00 las avenidas Domingo Comín, Pío Jaramillo y 25 de Julio, en el sur de la urbe.



“Nosotros no queremos causar caos, queremos que se respeten las Leyes y que la Ley respeten al taxismo, estamos cansados de esta situación”, indicó Leonardo Arguello, de la cooperativa Guayaquil Independiente.



El pasado 6 de noviembre, unos 7 000 taxis suspendieron sus servicios. Ese día la gobernadora Juana Vallejo recibió a un grupo de representantes del taxismo. La Unión de Taxistas del Guayas le entregó un documento en el que pedían acciones para contrarrestar la informalidad porque “está matando al sector”. Vallejo se comprometió a revisar los planteamientos y delegó la mesa técnica al teniente político.