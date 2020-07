Guayaquil cumple dos meses en semáforo amarillo; Viteri asegura que no se avizora un cambio a verde

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el 20 de mayo Guayaquil se mantiene en semáforo sanitario amarillo, debido a la emergencia sanitaria por covid-19. Este miércoles 22 de julio de 2020, la alcaldesa Cynthia Viteri reiteró que aún no hay señales que indiquen un cambio a verde en el cantón.

“Nos levantamos cada día a pelear y nos acostamos sabiendo si hubo o no bajas, si hubo o no contagios, si la ciudad está con la temperatura normal o no. Esta no es una guerra ganada. Estamos en semáforo amarillo, hemos tomado más restricciones y nos debemos cuidar más”, advirtió Viteri, quien volvió a abrir su despacho en el Palacio Municipal para el enlace radial que hasta ahora se realizaba por medios telemáticos.



Desde la semana pasada, el Municipio difunde una campaña para advertir que la pandemia no ha pasado. Esto debido al aumento del desorden ciudadano y a un relajamiento de las medidas de bioseguridad en ciertos sectores de la ciudad.



Esta mañana la alcaldesa aclaró que, si bien las brigadas del Cabildo han detectado casos nuevos de coronavirus, las cifras en general son estables. Uno de los indicadores es el plan de sectorización, que ya ha recorrido ocho zonas con visitas casa por casa.

Enlace radial con la alcaldesa Cynthia Viteri https://t.co/TGQQeXl3tq — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) July 22, 2020



Viteri recordó que en Voluntad de Dios, en el noroeste de la urbe, 9 840 personas pasaron por un triaje. De ellas, 62 presentaron síntomas de posible covid-19; es decir, el 0,63% del total evaluado. También dio el ejemplo de la parroquia Letamendi, donde 96 000 personas fueron evaluadas en esta semana. El análisis reveló que 73 tenían síntomas, el 0,07%.



Los casos sospechosos son monitoreados en casa. Si incumplen la cuarentena serán trasladados en ambulancias del Cuerpo de Bomberos al Hospital Bicentenario para un tratamiento controlado.



“Vamos bien si hacemos las cosas bien -dijo la alcaldesa-. Aquí cada cual debe cuidarse a sí mismo. No tenemos 2,7 millones de agentes, ni metropolitanos, ni ATM, ni Policía, ni del Ejército, ni médicos para cada persona. Este pueblo es fuerte, sabe cuidarse”.



Las defunciones son otro indicador. Viteri reiteró que desde el 10 de mayo han contabilizado 50 días con cero fallecimientos por encima de lo usual. Guayaquil registra en promedio 37 decesos por día. “Mantenemos un seguimiento para saber cuántas personas fallecen cada día, de dónde son y las causas de muerte”.



El Cabildo también ha solicitado esa información a los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IEES, que en las últimas semanas atienden pacientes de otras provincias en sus unidades de cuidados intensivos.



Entre las medidas más recientes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, la alcaldesa dijo que solicitó la extensión de la prueba negativa de covid-19 como requisito para los vuelos nacionales. Esto será por un mes más.



Además recordó que este sábado 25 de julio se realizará la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil. Será a los pies del monumento al Corazón de Jesús, en el Cerro del Carmen, con las medidas de distanciamiento y un número limitado de asistentes.



Entre ellos destacarán los héroes locales. Son médicos, bomberos, agentes de tránsito, enfermeras e instituciones que estuvieron en la primera línea de batalla durante la pandemia, quienes recibirán reconocimientos por su labor. Otras actividades solo se transmitirán por plataformas tecnológicas.



“Las luces que se encenderán esa noche serán un aviso al Ecuador entero: podemos juntos. No hay fronteras en este país, todos somos hermanos y donde caiga un ecuatoriano se entristece el corazón de un guayaquileño”.



Viteri, finalmente, se refirió a la posesión de la nueva vicepresidente la República, María Alejandra Muñoz, este miércoles. “Le deseo lo mejor, porque si le va bien a ella le va bien al país”.