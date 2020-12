COE de Guayaquil pide restringir ingreso de viajeros de Reino Unido; hay aumento sostenido de casos de covid

El Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Guayaquil resolvió, este lunes 28 de diciembre de 2020, solicitar que se restrinja el ingreso de pasajeros cuyo origen o tránsito, incluyan países en donde se haya reportado la nueva variante del coronavirus.

El organismo local estuvo presidido por la alcaldesa Cynthia Viteri, que el sábado 26 de diciembre de 2020 ya remitió un pedido oficial a presidente Lenín Moreno, al Ministerio de Salud y al COE nacional.



En la resolución se solicita “al COE nacional restrinja el ingreso de pasajeros cuyo origen o tránsito, incluyan países en donde se haya reportado la nueva variante de covid-19”. El pedido se embarca en el estado de excepción que rige en el Ecuador desde el lunes 21 de diciembre.



El exhorto a ese organismo a la modificación y actualización de los Lineamientos para Puntos de Entrada por Vía Aérea y Marítima al Ecuador, considera lo siguiente:



a) Exigir al arribo internacional en la ciudad de Guayaquil, una prueba PCR negativa de máximo 5 días de la toma de la muestra.



b) Establecer el aislamiento preventivo obligatorio (APO) de 10 días para los pasajeros que no tengan la prueba PCR negativa. Para levantar el APO, se debe presentar la prueba PCR negativa, por parte del pasajero.



c) El control del APO debe ser ejercido por la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.



Durante la rueda de prensa sobre los resultados de los controles durante el feriado de Navidad, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, sobre el pedido de Viteri dijo que se le respondería oficialmente. "Le quiero recordar a la alcaldesa que no hay vuelos directos desde Reino Unido hasta Ecuador. Limitar los vuelos a esas personas es algo que no tiene sentido". Además, que el virus está en varios países.



El informe epidemiológico del Municipio de Guayaquil señala que de la semana epidemiológica 52, del 21 al 27 de diciembre de 2020, mediante observación continúa, permanente y sistemática, registra un ligero incremento, sostenido en las dos últimas semanas de casos sospechosos y confirmados de covid-19 en cantón.



El documento, difundido la tarde de este lunes 28 de diciembre, menciona que “los datos consolidados pertenecen a informes presentados por la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal, que recibe los datos de los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), clínicas privadas, a lo que se suma el trabajo en territorio, casa a casa de personal de salud Municipal, en el rastreo de casos covid, en 24 sectores de Guayaquil, lo que permite tener datos reales del comportamiento del virus”, en la ciudad.



En las conclusiones se señala:



• La vigilancia epidemiológica de la semana 52, registra un leve incremento: de 8,6 en la semana 50, a 9,6 en la semana 51 y ahora, en la semana 52 de la vigilancia, se registra 10,1 casos nuevos de covid-19, por 10 000 habitantes.



• La incidencia semanal (número de casos nuevos de una enfermedad, en una población determinada y en un tiempo determinado) de casos sospechosos también se incrementó de 9,6 a 10,1 cada 10 mil habitantes.

​