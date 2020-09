Guayaquil estrenó nuevas regulaciones por el covid-19, con poco tráfico en primer domingo de libre circulación

LEA TAMBIÉN

Las nuevas regulaciones municipales por la crisis sanitaria de covid-19 entraron en vigencia en Guayaquil desde este domingo 13 de septiembre en el último día de vigencia del estado de excepción a nivel nacional.

Guayaquil permitió este domingo la circulación de todos los vehículos por primera vez desde la declaratoria de emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad de marzo pasado. En avenidas como Las Américas, la Pedro Menéndez Gilbert y la Antonio Parra Velasco el tráfico fue alto, aunque hasta pasado el mediodía no se registraron congestionamientos.



Los domingos serán de circulación libre para todas las placas en la ciudad, mientras que de lunes a sábado la ciudad continuará con el pico y placa del semáforo amarillo, al menos en lo que resta de septiembre.



Los automotores cuyas placas terminen en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) podrán seguir circulando los lunes, miércoles y viernes; las que terminan en dígito par (2, 4, 6, 8 y 0) lo harán martes, jueves y sábado. Guayaquil y Durán mantienen las mismas restricciones vehiculares, pero los otros dos cantones vecinos -Samborondón y Daule- liberaron la circulación para todos los vehículos eliminando el pico y placa.



Vicente Taiano, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), indicó que la diferencia en las regulaciones entre las ciudades “no deberían ser un problema, y no son algo nuevo”, pues mientras Guayaquil estuvo en semáforo amarillo Daule completó más de tres meses en semáforo verde, con otro nivel de restricción para los vehículos.



El cantón Daule autorizó la libre circulación vehicular, los siete días de la semana, desde este mismo domingo. “Las personas ya se habituaron a que determinado día no podían circular en sus autos a cantones vecinos, ahora deberán seguir manteniendo esa precaución y respetando el pico y placa de cada cantón”, indicó Wilson Cañizares, alcalde de Daule. El incumplimiento de la restricción vehicular contempla una multa del 50% del salario básico unificado (USD 200).



En la primera semana de las nuevas medidas se organizarán brigadas informativas para los conductores en Guayaquil. “Todo aquel ciudadano que obtuvo un salvoconducto lo va a poder seguir utilizando cuando venga a Guayaquil si en su cantón ya no es necesario utilizarlo”, informó Taiano. La idea inicial es mantener las vías de acceso al Puerto Principal libres de controles para no entorpecer el flujo del tránsito.



En los lineamientos emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional una vez finalizado el régimen de estado de excepción se dispuso que la circulación vehicular se liberará, sin ningún tipo de restricción en la red vial estatal.

Los municipios deberán brindar las facilidades de libre tránsito en las vías de la red estatal que atraviesen sus jurisdicciones, según la disposición del COE Nacional. El control exclusivo corresponde a la Policía y a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en sus respectivas jurisdicciones.