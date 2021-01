Guayaquil ha recaudado más de USD 2 millones por impuesto predial del 2021

La Alcaldía de Guayaquil informó que ha recaudado por impuesto predial urbano del 2021 USD 2 023 389,13, a través de las agencias bancarias y la banca virtual, desde el pasado 1 de enero, que se habilitó el sistema de cobro.

La recaudación solo se realiza mediante agencias de seis bancos y tres redes de pagos. Esta medida tiene como fin evitar las aglomeraciones y el contagio de la covid-19.



El director Financiero, Enrique Camposano, señaló que “solo necesita indicar el código catastral, una vez realizado el pago puede imprimir en 48 horas su recibo. No tienen que venir al Municipio a pedirlo”. Ese recibo lo puede descargar a través de la página Guayaquil.gob.ec.



“El mundo cambió. Hasta el año pasado todos nuestros ancianos venían acá porque es más seguro ver a la persona a la que le pagas el impuesto predial y recibir tu papel en la mano ¡Ya no! ¡Su vida es primero!, si no pueden hacerlo solos, siempre habrá alguien que los ayude, pueden hacerlo en cualquier banco, online o pueden tener a alguna persona en su casa que los pueda ayudar”, dijo la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.



Un comunicado difundido por el Cabildo, la tarde de este martes 5 de enero del 2021, detalla las recaudaciones correspondientes a los primeros días de enero:



1 de enero: USD 27 500 por internet



2 de enero: USD 96360 mediante bancos y sistemas de recaudación habilitados.



3 de enero: USD 65 185 bancos y sistemas de cobro.



4 de enero: USD 941 344,13 bancos y sistemas de cobro.



5 de enero: USD 893 000 bancos y sistemas de cobro.