Guayaquil reajusta sus restricciones por el estado de excepción

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil redefine una vez más las medidas implementadas en el cantón, ante el aumento de contagios por covid-19. Este sábado 3 de abril de 2021 informó que el estado de excepción deja sin efecto algunas de las disposiciones tomadas localmente, desde la semana anterior.

En un comunicado, el COE cantonal explicó que la suspensión de las operaciones comerciales desde las 16:00 ya no se aplica. Esto debido a que el toque de queda impuesto por el Gobierno rige de 20:00 a 05:00, hasta el próximo 9 de abril de 2021.



“A partir de las 20:00 ningún ciudadano puede estar en la calle, salvo que se trate de un trabajador de la primera línea o de servicios estratégicos. Para ellos no rigen las restricciones de circulación o movilización”, indica el comité local.



La transportación pública operará fuera del horario de toque de queda, para dar atención a trabajadores de salud y otros sectores autorizados. El servicio de entrega a domicilio se mantendrá sin restricciones.



Los controles durante el estado de excepción estarán a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Además, tendrá el apoyo de la Agencia de Transporte y Movilidad (ATM).



El Decreto 1282 fija restricciones para los vehículos particulares, según el último dígito de placa. Guayaquil acoge esta medida así que los autos terminados en dígito par no podrán circular los lunes, miércoles, viernes ni el domingo 4 de abril. Los vehículos con placa impar no podrán circular los días martes, jueves ni sábado.



El COE cantonal ratificó que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas de lunes a jueves, a partir de las 18:00. Los días viernes, sábado y domingo se prohíbe totalmente la venta y consumo.



En cuanto a la jornada laboral, Guayaquil se acoge a las indicaciones del COE Nacional que ordena restringir, al máximo posible, la jornada presencial en el sector público y dar prioridad al teletrabajo. El comunicado del COE local recalca que “será responsabilidad de las máximas autoridades de cada institución asegurar la atención y prestación de servicios públicos, con el objeto de evitar inconvenientes a la ciudadanía”.



Las actividades en gimnasios, centros de entrenamiento físico, canchas, cines, teatros, parques y malecones están suspendidas. Los comercios y restaurantes solo pueden operar con un aforo del 50%. “Las contravenciones a estas disposiciones serán sancionadas conforme a lo establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, advierte el COE de Guayaquil.