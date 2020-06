200 pruebas rápidas se realizaron a viajeros en aeropuerto de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

A 21 subió la cifra de pasajeros provenientes de Quito que dieron positivo a covid-19. Esto tras la aplicación de 200 pruebas rápidas por parte del Municipio de Guayaquil, en la zona de arribos nacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

La alcaldesa Cynthia Viteri informó que desde este miércoles 17 de junio de 2020, médicos del Cabildo se harán cargo del tamizaje. Esto, según recalcó, en vista de la falta de control por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).



Los vuelos domésticos se reanudaron desde el lunes en Guayaquil. Los dos primeros días arribaron cerca de 300 pasajeros, quienes no pasaron por controles epidemiológicos, como aseguró la alcaldesa.



“Atención Ministro de Salud y Ministro de Transporte: no puede embarcarse ningún pasajero, de ninguna provincia, sin prueba del lugar de origen, pues ponen en riesgo a los demás pasajeros del avión y a la ciudad a donde llegan”, dijo Viteri.



Esto luego de una resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal que establece un protocolo para los vuelos internos. Según la disposición, los pasajeros deben presentar resultados de pruebas rápidas para salir o llegar a la ciudad. Quienes no los tengan serán evaluados en el aeropuerto.



Si el resultado es positivo, y el viajero es de Guayaquil, será trasladado al Centro de Convenciones para la cuarentena. El Cabildo informó que el MSP se comprometió a realizar pruebas PCR y entregar los resultados en máximo tres días.



Si el pasajero reside en Quito, “la aerolínea que lo transportó deberá encargarse de su retorno, por tierra o aire, cuando el caso lo amerite”, estableció el COE local. Mientras que los pasajeros de otras localidades que den positivo serán custodiados por servidores municipales hasta los límites de la ciudad y los casos serán notificados a las autoridades de destino.



“Llevamos 24 días intercalados con cero muertes por encima del promedio normal. No queremos un segundo brote de covid-19 en Guayaquil, por casos importados. Otro peligro: todos los que vinieron en el vuelo de hoy tuvieron contacto con las personas identificadas con covid”, señaló la alcaldesa de Guayaquil.



De los 21 casos positivos, cinco personas regresaron a Quito. 12 se quedaron en cuarentena en Guayaquil y cuatro fueron custodiados hasta los límites con Daule y Machala, cantones que fueron notificados sobre los resultados a través del COE local.



Luis Galárraga, vocero de Quiport, concesionaria del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, dijo que en la terminal aérea aplican los controles ordenados por el COE nacional para vuelos domésticos.



Estos se relacionan con la toma de temperatura a los usuarios, medidas de bioseguridad y distanciamiento social. “En ninguna de las disposiciones constan protocolos específicos de detección de covid-19 para vuelos de salida”, aclara.



Además indica que no han detectado pasajeros con anomalías de temperatura y que las pruebas rápidas no son del todo fiables. “Habría que medir la eficacia de estas pruebas (…). Es posible que las personas que llegaron a Guayaquil ya no tengan el virus. Es difícil de pronosticar”, agregó.



Desde el aeropuerto de Quito operan tres aerolíneas con rutas internas. A la semana no pasan de diez vuelos nacionales.