La tradicional procesión de Cristo del Consuelo se realizó a través de redes sociales

La procesión del Cristo del Consuelo se realizó, por primera vez, de forma virtual.

A las 07:00 de este viernes, 2 de abril del 2021, la Arquidiócesis de Guayaquil transmitió la ceremonia que se celebró en el Santuario de Cristo del Consuelo, ubicado en el sur de la ciudad.



El recorrido ya no fue el multitudinario de otros años, no hubo calles colmadas de personas siguiendo la cruz. Este año, simplemente, fueron unas 50 personas entre sacerdotes y ayudantes que se colocaron a un costado de la imagen que estaba sobre una cama de rosas de colores amarillo, rojo y azul.



La devoción del Cristo del Consuelo comenzó en 1960. Desde entonces, aumenta su magnitud cada Viernes Santo. En 2019, el vía crucis congregó a más de 500 000 feligreses en Guayaquil.



El monseñor Luis Cabrera, arzobispo de la ciudad, guio la celebración virtual que duró una hora y media.



En el inicio de la ceremonia, el arzobispo pidió por las familias, por los enfermos, por el país y por la conversión no solo en Semana Santa. “Pedimos de manera especial por las personas que se juegan la vida atendiendo en hospitales y casa”.

En la procesión virtual se realizaron cánticos y oraciones mientras se mostraban imágenes de las placas de las 14 estaciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, al igual que en la celebración tradicional que se realizaba antes de la llegada del virus del covid-19.



Gracias al uso de herramientas digitales, en la ceremonia participaron fieles desde cualquier punto del país. La transmisión tuvo más de 4 000 espectadores en vivo y unos 6000 comentarios. Las personas pidieron, durante la transmisión, por provisión, salud y resiliencia.



Según informó la arquidiócesis para las 09:00 está previsto el sobrevuelo de la imagen del Cristo del Consuelo, por segundo año consecutivo. El monseñor Cabrera liderará la actividad.