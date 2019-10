Los precios en mercados se mantienen pero compradores temen un incremento

LEA TAMBIÉN

Luis Ubilluz madrugó para abastecerse. Salió del mercado Caraguay, en sur de Guayaquil, cargado con bolsas de frutas, verduras y carnes. “Hasta ahora está todo normal pero no sabemos qué pasará con los precios. Es mejor tener provisiones por lo menos para una semana”.

Ubilluz fue uno de los pocos compradores que llegó a la Caraguay. La mañana de este jueves 3 de octubre de 2019 los pasillos lucían más holgados que de costumbre, al igual que las vías aledañas. La paralización de los transportistas redujo las ventas en este, uno de los mercados más grandes de la ciudad.



“En un día normal, hasta esta hora, ya he atendido a unos 15 clientes. Hoy solo llegaron dos”, dijo Magaly Valle, quien colabora en un local de mariscos. Eran las 09:30 y los pescados, conchas, camarones, calamares y otros productos aún copaban los mesones.



Los vendedores incluso tuvieron tiempo para ver los televisores instalados en los corredores, que a esa hora transmitían los bloqueos de vías y las protestas en las calles del país tras el anuncio de las medidas económicas del Gobierno.



“Nos preocupa la subida del diésel, porque de eso depende la pesca. Una parte de las caletas de Santa Elena, donde compramos el producto, no ha salida a las faenas”, contó otro comerciante, que prefirió no dar su nombre.

Los precios de los productos se mantienen en los mercados de Guayaquil. Foto: EL COMERCIO



En la mañana ni siquiera había usado su tabla de picar. Hasta antes de la difusión de las medidas económica compraba la libra de corvinas pequeñas entre USD 1,30 y 1,40, para venderlas en USD 1,80 hasta USD 2. “Pero si nos venden más caro no tendríamos ganancia si mantenemos los precios”.



El presidente Lenín Moreno dispuso que los gobernadores coordinen operativos tras el anuncio de liberación de precios de los combustibles. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, advirtió que los controles empezaron ayer para evitar la especulación. También se habilitó la línea 1800 lo justo (5658786), para denuncias relacionadas con el aumento de precios de los productos de primera necesidad.



En el caso de Guayas, la Gobernación informó ayer que grupos de comisarios se han desplegado en la provincia para “verificar que no existan alzas anticipadas”. Estos equipos, acompañados por policías, recorrieron gasolineras y mercados.



En esta semana, durante una entrevista televisada, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, explicó que si hay incrementos en ciertos productos estos deben ser razonables, sin que generen especulación. Como ejemplo mencionó que un quintal de papa fluctúa entre USD 25 y 30. “Si se aplica el costo del transporte no tendría por qué subir más de USD 1 o USD 1,50 (…). Si es que eso es así, ese no es un incremento que va a complicarle a la gente”, señaló.



Este jueves, las pizarras que anuncian los precios en la Caraguay no registraron cambios. Una libra de papa, por ejemplo, se mantiene en USD 0,40. Una libra de uva varía entre USD 1 y USD 1,50. Y una libra de carne especial se adquiere por USD 3,75.



Patricio Escalante llegó al mercado en bicicleta; por eso dijo que el paro lo afectó a medias. “Por ahora todo está normal. Acabo de comprar una libra de choclo en USD 1, el mismo valor de siempre. Hay que mantener los controles para que todo siga normal”, dijo.



Gran parte de los propietarios de los puestos adquirió productos antes de la vigencia de las medidas económicas. Rosa Lima atiende en un surtido local de frutas y cuenta que la última compra que hizo para abastecerse fue el martes. Hasta ese día los precios fueron los usuales. “Pero necesitamos que hagan controles también en el mercado de mayoristas porque por allá puede empezar el incremento”, dijo la comerciante.