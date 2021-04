Largas filas por emisión de pasaporte en Guayaquil, Registro Civil pide a los usuarios evitar acudir a primera hora

Una extensa fila de personas que daba varias vueltas y se extendía por cerca de una cuadra se registró la mañana de este martes 13 de abril de 2021, en las afueras del Gobierno Zonal, en el norte de Guayaquil, en la primera jornada de atención directa del servicio de pasaportes, sin turno agendado.

Cientos de usuarios que buscan renovar su pasaporte u obtener el documento por primera vez llegaron antes de la hora de apertura de las oficinas, con lo que el trámite les tomó más de dos horas.



La alta demanda se presentó luego de que el Registro Civil anulara temporalmente la emisión de turnos digitales a escala nacional, luego de detectar a usuarios que hacían mal uso del sistema. Hay personas que no habían podido obtener su turno desde hace meses.



En contraste, sobre las 14:00 solo una docena de personas esperaba en la fila exterior de las dependencias, guardando la distancia. El Registro Civil pidió a los usuarios dejar de concentrar la demanda a primera hora de la mañana, pues las oficinas atienden hasta las 17:00.



Andrés Fantoni, coordinador Zonal 8 del Registro Civil, indicó que pasado el mediodía por momentos no tenían a ningún usuario en la fila, por lo que exhortó a la ciudadanía “a no madrugar tanto para evitar aglomeraciones”. El horario es de 08:00 a 17:00.



Los 500 usuarios que las dependencias tenían previsto atender a lo largo de todo el día se concentraron prácticamente en la mañana. Se incrementaron a 16 el número de ventanillas habilitadas para la atención del servicio de pasaportes.



“Estamos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad dentro de la agencia. La idea es que la ciudadanía priorice la obtención del documento por temas de salud, educación o trabajo, por los que requiera salir del país. Estamos garantizando la atención inmediata a grupos vulnerables”, agregó Fantoni.