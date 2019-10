Concejo Cantonal de Guayaquil ratificó no asumir, por esta vez, la competencia para fijar tarifas de transporte urbano

LEA TAMBIÉN

Con 13 votos a favor y 2 en contra, el Concejo Cantonal de Guayaquil decidió que la administración municipal se abstendrá por esta ocasión de fijar la tarifa de transporte público en el cantón y que ésta deberá ser determinada por el Gobierno Nacional.

Así, en una sesión extraordinaria realizada este lunes 7 de octubre del 2019, el Concejo se alineó a la posición de la alcaldesa Cynthia Viteri, quien hace dos días adelantó esa decisión.



“No es a nosotros a los que nos compete asumir las consecuencias de una decisión que nosotros no tomamos, no la estudiamos, no la planificamos, no la decidimos, es una decisión que tomó el Gobierno Central (…)”, afirmó al abrir el debate la alcaldesa.



De acuerdo con la única resolución que se analizó, se leyó que el artículo 157 del Cootad faculta al Gobierno, en virtud del estado de excepción, a asumir la competencia de fijar las tarifas de transporte a nivel intercantonal.



“Se resuelve suspender, por esta vez, el ejercicio de la competencia de fijar tarifas, por cuando el Gobierno Nacional ha motivado y ha fijado de antemano el valor de las tarifas como consecuencia del decreto 883 de elevación de los precios de los combustibles publicados en esta resolución”, reza la resolución.



La moción fue fijada por el concejal socialcristiano, Luis Almeida. Él afirmó que el Cabildo no tiene la culpa de los aumentos. “No es justo que nuestro pueblo vea que sus productos de primera necesidad suban, no es culpa del Municipio”.



El concejal de Centro Democrático, Héctor Vanegas, aseguró que esta decisión del Concejo significa que no es cómplice del aumento de los pasajes. “Son medidas impopulares que no apoya nuestro partido”.



Mientras, los dos concejales del correísmo, Lídice Aldas y Terry Álvarez, votaron en contra de la resolución. Aldas había pedido que se incluya en la moción que se rechace todo el paquete de las medidas económicas, sin embargo no fue aprobado. “Me parece que solo nos lavamos las manos”, cuestionó.



En tanto, en las calles de Guayaquil el transporte público aumentó de USD 0,30 a 0,40 el pasaje urbano. Sin embargo, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) ha anunciado que no ha aprobado incrementos en las tarifas.

La Agencia Nacional de Tránsito, (ANT) emitió el pasado sábado, 5 de octubre, una resolución en la que dispone a los municipios del país establecer un incremento de hasta USD 0,10 adicionales a la tarifa de los servicios de transporte público urbano a nivel intracantonal, sin que el valor de la tarifa final supere los 0,40 centavos.



La alcaldesa Viteri también se refirió brevemente a los hechos de vandalismo que se han registrado en la urbe. Refirió que se trabajará para mantener el orden de la ciudad. “Van tener la Gobernación, la Policía y las Fuerzas Armadas todo nuestro contingente para hacer escudos de protección para la vida, seguridad y los bienes de los guayaquileños”.