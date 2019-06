Guayaquil aprobó ordenanza para sustituir el 75% de los valores de multas por labor comunitaria

LEA TAMBIÉN

Por unanimidad, el Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó en segundo debate, con 15 votos a favor, la Ordenanza para la sustitución de valores de multas de tránsito por educación vial y trabajo comunitario.

El debate se desarrolló en la sesión ordinaria que se efectuó la tarde de este jueves 6 de junio del 2019 en el Salón de la Ciudad, en el cabildo porteño.



La sustitución aplicará solamente para las multas creadas por ordenanzas y no aplica a las contenidas en el Código Penal, que deben pasar por la Asamblea Nacional.



Es decir, la ordenanza sustitutiva se aplicará a 10 infracciones de tránsito; entre ellas invadir el carril de la Metrovía, estacionarse en doble columna, bloquear las intersecciones, ocupar el estacionamiento destinado a personas con discapacidad, recibir y dejar pasajeros en la calle Boyacá y circular sin placa del vehículo que se sancionan con un salario básico unificado, es decir USD 394.



Ahora la disposición deberá esperar un lapso de 20 días para su aplicación con el respectivo instructivo que deberá elaborar la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), entidad rectora del tránsito en la ciudad.



Esta opción será valedera una primera vez y no aplica bajo reincidencia específica, es decir si el mismo infractor comete la infracción dos veces.



Durante la sesión de Concejo, la concejal Consuelo Flores (PSC) refirió que la sustitución es voluntaria y que los infractores llevarán el conocimiento que obtengan en las capacitaciones a las escuelas y colegios.



También asistirán a los agentes de tránsito para regular el tráfico. “Estos son los puntos en los que se manifiesta la labor comunitaria, no es como la gente temía de barrer las calles, a limpiar parques, no, todo está enmarcado en tránsito”.



En este proceso de educación vial participarán representantes de la Fundación Corazones en el Cielo y de la Asociación de Parapléjicos, Asoplejica, víctimas de accidentes de tránsito.



La normativa inicial establecía que quien se acogiera a la ordenanza cumpliera de 2 a 16 horas de labor comunitaria. El concejal Héctor Vanegas (CD) durante la discusión pidió que se aumentara a un mínimo de tres a 16 horas, “porque se debe ser riguroso”.