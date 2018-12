La lluvia frenó flujo de viajeros desde la Terminal Terrestre de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Los pasillos de la Terminal Terrestre de Guayaquil empezaban a llenarse poco a poco. En la entrada había cartones mojados y los usuarios empezaban a llegar con mochilas, maletas y cartones.

Así fue el movimiento en la estación la mañana de este sábado 22 de diciembre de 2018, el primer día del feriado por la Navidad. En las ventanillas de las cooperativas de transporte interprovincial no había fila. Los viajeros accedían de inmediato y adquirían su boleto.



Bella Pincay llegó a las 10:30 a la ventanilla de buses con rutas a Santa Elena. Ella optó por pasar las festividades junto a su hermana, su hija y su nieta en la Península. Cuenta que, en comparación con otros años, no ha tenido inconvenientes para adquirir el pasaje. “Ha sido rápido. No me tocó hacer fila y ya voy a viajar”.



El director de operaciones de la Terminal, Klider Campos, sostuvo que por la fecha se espera un flujo diario de pasajeros entre 3 200 a 3 500 usuarios. Pero en el primer día del feriado no hubo mucha demanda. "Parece que la lluvia ha hecho que todavía no hayan muchas personas. Ahora (10:45) ya salió el sol y vemos que van llegando poco a poco los viajeros".



Guayaquil registró una lluvia sostenida durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado. Algunas vías del norte de la cuidad amanecieron anegadas, debido a la incidencia de un periodo de aguaje.



Para atender una mayor demanda de pasajeros, la Terminal Terrestre cuenta con planes de contingencia, como la emisión de permisos adicionales a las cooperativas de buses para que aumenten su flota. Sin embargo, este sábado no hubo solicitudes.



Con equipajes y una canasta navideña llegó Mary Celi. Ella optó por viajar también a la Península junto a su esposo y sus dos hijos. “El próximo feriado lo pasaremos en Loja”, aseguró.

Según Campos, hasta el momento las rutas más usadas por los viajeros son a los cantones del Guayas, como Balzar, Colimes y El Empalme. Se espera que en las próximas horas y días aumente el flujo de pasajeros hacia destinos de la Costa y la Sierra.