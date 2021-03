¿Qué pasa con la libre movilidad de las personas en Guayaquil?

Desde este miércoles 31 de marzo de 2021 Guayaquil entra en una nueva fase de restricciones ante el aumento sostenido de casos y muertes por covid-19. Esta mañana, la alcaldesa Cynthia Viteri reiteró que la jornada laboral culminará a las 16:00 y la circulación de autos particulares solo se permitirá hasta las 19:00.

Viteri aclaró que como Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal no pueden restringir la movilidad de las personas, una competencia exclusiva del Gobierno Central por medio de un estado de excepción o un toque de queda.



Por eso, en el cantón solo se limitará la movilidad vehicular, de 19:00 a 05:00, hasta el 10 de abril, y se mantienen las excepciones para sectores estratégicos y actividades esenciales.



"En la práctica significa que, después de las 19:00, el que tiene carro particular no puede salir. Pero si quiere ir a la tienda a comprar a pie, puede moverse, a donde sea; si quiere visitar a su mamá, puede ir en bicicleta, a donde sea".



El sistema de salud en Guayaquil está al máximo de su capacidad. La alcaldesa dijo que el 70% de pacientes es de la ciudad y un 30% proviene de provincias cercanas como Manabí, Los Ríos, algunas de la Sierra, incluso cantones cercanos de Guayas.



Indicó que espera llegar a un acuerdo con los municipios aledaños para que adopten medidas similares. "Aquí se cierran los negocios y la gente se puede trasladar a nuestros cantones hermanos, se queda allá, hace aglomeraciones allá, pero se cura acá. Eso también colapsa la ciudad".



El secretario del COE cantonal, Allan Hacay, explicó que las recientes regulaciones se amparan en un dictamen de la Corte Constitucional, donde se especifica las medidas que puede tomar un gobierno autónomo descentralizado dentro de un tiempo ordinario.



Además, detalló que supermercados y farmacias trabajarán en horario normal, sin vulnerar derechos constitucionales. "Las personas se pueden movilizar a pie o en bicicleta para abastecerse de lo necesario", recalcó Hacay.



El gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Vicente Taiano, agregó que los servicios de transportación pública, como buses urbanos, Metrovía, taxis y Aerovía, se mantendrán en horario regular.



Los controles en la ciudad estarán a cargo de la ATM. Quienes deban circular en horarios de restricción, y son parte de sectores estratégicos, deberán presentar sus credenciales actualizadas o guías de remisión en caso de ser parte de la cadena logística. No habrá salvoconductos.



Los conductores que incumplan la medida serán sancionados con la retención del vehículo. Taiano indicó que no habrá una multa, solo deberán seguir el trámite de retiro del auto y cancelar el costo de bodegaje.



En la red estatal de carreteras y vías de acceso a la ciudad, los operativos serán competencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y regirán las disposiciones del COE Nacional. Según la última resolución por el feriado de Semana Santa, el jueves 1 y sábado 3 de abril solo podrán circular autos con placas terminadas en dígito par; el viernes 2 y domingo 4 de abril, solo autos con placa terminada en dígito impar.

Mientras que para el cantón Guayaquil “la medida es más fácil”: es para todos los vehículos particulares de 19:00 a 05:00.