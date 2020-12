En Guayaquil se dará Ivermectina, un antiparasitario aún en estudio como tratamiento contra el covid-19

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció este miércoles 30 de diciembre de 2020 que el Municipio alista una campaña de desparasitación masiva con ivermectina, un fármaco antiparasitario que a escala global está en fase de estudio como posible tratamiento preventivo del covid-19.

“El Municipio la ha usado, históricamente, para desparasitar. Y si el efecto adicional, según los científicos y los estudios que hacen a nivel mundial, coadyuvan a prevenir o proteger del covid, bienvenido sea”, dijo.



Las dosis de esta medicación se repartirán en los hospitales municipales del día. También en los 24 sectores de la ciudad donde las brigadas del Cabildo atienden a casi 150 000 personas por semana, en la detección temprana del coronavirus.



El epidemiólogo Federico Cabrera explica que la ivermectina se utiliza puntualmente en infecciones por Strongyloides stercoralis. Este tipo de parásito es más frecuente en los animales, aunque puede afectar a los humanos si se consume carne cruda, contaminada con huevecillos de la lombriz.



Sin embargo, reconoce que existen ensayos científicos en Inglaterra y Alemania que han comprobado la acción del medicamento en frenar la replicación del SARS-CoV-2. “El virus tiene que entrar a la célula humana para formar más virus. Estos trabajos indican que el medicamento para esa replicación, si se aplica en los primeros cinco días, y acorta el tiempo de la enfermedad”.



Cabrera asegura que ha recomendado este fármaco a cinco pacientes, todos jóvenes, en una etapa temprana de la enfermedad. Todos se recuperaron, sin complicaciones. Pero aclara que la medicina debe aplicarse bajo supervisión médica porque podría generar efectos adversos en ciertos grupos poblacionales.



Viteri aclaró que la ivermectina no se suministrará a mujeres embarazadas ni quienes estén en periodo de lactancia. Tampoco a personas con problemas renales ni hepáticos. “Vamos a empezar la desparasitación masiva. Repito: si esto los ayuda a protegerse contra el covid, bienvenido sea; si no, van a estar desparasitados”, dijo la alcaldesa.



El intensivista Jhon Cuenca asegura que los estudios de su efecto en casos de covid-19 aún no son concluyentes, pero se está usando como prevención y en la fase inicial de la enfermedad. Además, coincide en que un especialista debe controlar su administración, ya que es un fármaco que tiene un periodo prologado de eliminación y se debe usar en dosis bajas.



“Se puede recetar una pastilla cada 10 días o dos cada 15 días, porque hay un metabolismo lento. No se puede tomar una por día”, aclara.



La estrategia de desparasitación anunciada por la alcaldesa Viteri es parte del plan que alista el Municipio ante la posible llegada de la variante del virus detectada en Reino Unido, que ha encendido alertas en el mundo por una aparente mayor capacidad de contagio. El Cabildo está adquiriendo pruebas PCR y de antígenos. También, a través de la Dirección de Salud, se está abasteciendo con mascarillas, alcohol y otros fármacos.