Guayaquil registra un incremento de casos y muertes por covid-19

Guayaquil arranca el año con una elevación sostenida de los indicadores de covid-19. El monitoreo municipal reporta 1,32 casos confirmados por cada 10 000 habitantes, entre el 28 de diciembre y el 3 de enero. La cifra ha subido desde fines de noviembre, cuando se ubicó en 0,94.

Otro indicador es la mortalidad. Los registros del Cabildo indican que en las últimas dos semanas se pasó de 4,8 a 7 defunciones por la enfermedad, en promedio diario. El 3 de enero la ciudad reportó 13 muertes por encima de lo habitual.



Ayer 4 de enero de 2021, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció que retomará varias estrategias que aplicó el COE cantonal por la pandemia. La primera es volver a instalar carpas en los accesos a la ciudad, con oxígeno y medicinas, para atender a quienes lleguen de cantones cercanos.



El objetivo es evitar un colapso de las unidades médicas, como ocurrió entre marzo y abril. La semana anterior, especialistas aseguraron que la disponibilidad hospitalaria estaba llegando al límite. Sin embargo, el número de camas es menor al implementado en el pico de contagios, por lo que recomendaron contar con planes de contingencia para expandir las áreas críticas, de ser necesario.

La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) en Guayaquil tiene 18 camas para pacientes oncológicos con complicaciones por covid. Por ahora atienden a seis personas.



El hospital anunció a fines de diciembre el cierre de su consulta externa. Rafael Caputi Oyague dirige el Comité de Infecciones de Solca y detalla que en los test que hacen periódicamente, entre su personal y pacientes, pasaron de ocho a 50 casos positivos.



El fin de semana esos resultados fueron evaluados y ayer, luego de una reunión del Comité de Emergencia interno, se decidió continuar desde hoy con la atención de todos sus servicios. Los turnos de ayer serán reprogramados.

“Se va a agendar con más distancia, para que no haya aglomeraciones. El resto de la atención seguirá igual”, dijo Caputi. Parte del personal hará teletrabajo y se pide a sus usuarios no acudir con acompañantes, salvo casos excepcionales.



El hospital Bicentenario también cuenta con un plan de contingencia, que incluye 300 camas con conexiones de oxígeno. Su director, Iván Barreto, dijo que en el último feriado atendieron 253 casos sospechosos y tuvieron 21 ingresos.



Los datos del Ministerio de Salud coinciden con una elevación. En los primeros días de enero el cantón ya suma 289 diagnósticos de covid-19.



La alcaldesa Viteri insiste en que el Gobierno Nacional y el Ministerio refuercen los controles en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, para detectar a tiempo un posible ingreso de casos de la nueva variación del SARS-CoV-2. “Por aire vino el contagiado cero y así perdimos a 10 000 personas en Guayaquil. Lo que estamos haciendo ahora es prepararnos para algo que no quisiéramos que se dé en la segunda o tercera semana de enero”, dijo.